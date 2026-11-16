El Mundial de fútbol, el eclipse o las tragedias de Adamuz y Urda, los números más buscados del sorteo de Navidad 2026

La Navidad ya está aquí. Como quien no quiere la cosa, el calendario ha ido pasando las páginas hasta plantarnos en el mes de noviembre, fecha que marca el inicio de la compra de la Lotería de Navidad. Aunque falta algo más de un mes para el sorteo, hay quien ya echa horas en colas de establecimientos como el de doña Manolita, guiados, quizás, por una corazonada.

Una de esas corazonadas es la presente en números como el día que la selección española consiguió el Mundial, 19726, o la fecha del eclipse, 12826, que parece guiar a los supersticiosos hasta una suerte casi palpable.

También se suman acontecimientos trágicos como los accidentes de Urda y Adamuz, como una especie de presentimiento hacia los sucesos que han marcado la historia de este año.

El 13 y el 15, entre las terminaciones más buscadas

Son muchos los que buscan y buscan hasta hacerse con la terminación más esperada, entre las que destacan el 13 y el 15 por encima del resto. También lo hace el 26, por el año 2026, a lo que se suma el número 29, que se encuentra en alza desde la dana de Valencia del año 2024 por el día en el que se produjo la desgracia.

Como explica Borja Muñiz, presidente de ANAPAL, la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías, "hemos visto gente que se ha desplazado muchísimos kilómetros por venir a por el número, gente que ha madrugado muchísimo...", recalcando que son muchos los que están preocupados "por no conseguir esa supersitición". "Intentamos conseguir ese número porque, ¿qué pasa si toca?", comenta.

Las fechas de cumpleaños, los aniversarios o los números bajos también se suelen buscar, representando así un valor añadido a un simple número, con una historia detrás. En otros casos, también se buscan números capicúa, que se encuentran entre las combinaciones favoritas, además del número 00000, uno de los números tradicionalmente más solicitados.

ANAPAL también ha detectado un aumento de las ventas en las administraciones de Ceuta, que interpreta como una muestra de apoyo a la ciudad autónoma.