Cómo cambiar o devolver un décimo de la Lotería de Navidad en 2025

La participación en la Lotería de Navidad es una costumbre navideña más entre todos los españoles, ya sea comprando décimos o con participaciones. Sin duda, la ilusión de llevarse un pellizco siempre ayuda a la hora de animarse, pero pueden sucedernos inconvenientes con nuestro décimo, como que esté defectuoso, lo perdamos o nos lo roben. ¿Sabrías actuar ante alguna de estas situaciones? Te explicamos cómo actuar.

¿Puedo cambiar un décimo?

El cambio de un décimo de la Lotería de Navidad no es una práctica habitual, pero puede ser posible si se dan ciertas condiciones según el caso. A continuación, repasamos los aspectos clave que debes tener en cuenta:

Errores o deterioros en el décimo : si el décimo presenta un error de impresión o está en tan mal estado que dificulta su identificación (por ejemplo, un número ilegible), debes acudir a la administración de lotería donde lo adquiriste. Allí podrán confirmar la validez del décimo y gestionar una posible sustitución, en caso de ser necesario.

: si el décimo presenta un error de impresión o está en tan mal estado que dificulta su identificación (por ejemplo, un número ilegible), debes acudir a la administración de lotería donde lo adquiriste. Allí podrán confirmar la validez del décimo y gestionar una posible sustitución, en caso de ser necesario. Compra online : en el caso de que hayas comprado de manera online tu décimo deberás contactar con la plataforma o sitio web donde lo adquiriste. Algunas permiten cambios si todavía no has descargado ni validado el décimo.

: en el caso de que hayas comprado de manera online tu décimo deberás contactar con la plataforma o sitio web donde lo adquiriste. Algunas permiten cambios si todavía no has descargado ni validado el décimo. Casos excepcionales: en situaciones como cancelaciones del sorteo o decisiones específicas de las administraciones, podrían ofrecerse cambios o devoluciones de décimos. Estas situaciones son poco comunes, pero las administraciones comunicarán los procedimientos a seguir en caso de que ocurran.

¿Puedo devolver un décimo?

La respuesta es no. En España, los décimos de la Lotería de Navidad no son reembolsables. Una vez comprado, no puedes recuperar el dinero, ni siquiera si decides no participar en el sorteo.

La política de no devolución ni reembolso es una norma general en España para proteger la transparencia y seguridad del sorteo.

¿Qué hacer si el décimo lo has perdido o te lo han robado?

En caso de pérdida o robo es muy importante que sigas estos pasos:

Denúncialo inmediatamente a la policía y contacta con Loterías y Apuestas del Estado aportando pruebas (fotos, recibos).

Notifica el incidente a la Asesoría Jurídica de Loterías y Apuestas del Estado antes del sorteo. Esto puede evitar que alguien más cobre el premio de manera indebida si el décimo resulta ganador.

Si tienes un décimo online, no hay problema, ya que está registrado a tu nombre.

Buscador Lotería de Navidad 2025