Los impuestos que se aplican a los premios de la Lotería de Navidad esto es lo que realmente ganas

Cada 22 de diciembre, millones de españoles viven pendientes de los niños de San Ildefonso y de los famosos décimos dorados. El sueño de que te toque el Gordo va acompañado de una pregunta inevitable: ¿y de todo ese dinero, cuánto me llega realmente a mi bolsillo después de impuestos?

La regla fundamental establece que los premios en metálico del sorteo de Navidad están sujetos a una retención del 20% en el momento de su pago. Esto significa que, al acudir a cobrar el décimo premiado, la entidad pagadora (oficina de Loterías o entidad bancaria colaboradora) descontará directamente este porcentaje. El ganador recibirá el importe neto después de esta deducción.

Sin embargo, los primeros 40.000 euros están exentos de retención, con lo que si el premio recibido es menor a 40.000 euros no se aplicará ninguna deducción. Y en el caso de los premios superiores a 40.000 euros, no se pagará nada por los primeros 40.000 euros y se aplicará el 20% de retención al resto del premio.

Por ejemplo, si ganamos el Gordo de Navidad (400.000 euros), se aplicará el 20% a 360.000 euros (restando los primeros 40.000 euros al premio total), con lo que Hacienda retendrá 72.000 euros. El premio quedaría de esta manera en 328.000 euros netos.

¿Qué pasa con los décimos compartidos?

En el caso de los décimos compartidos, es muy importante que no lo cobre una sola persona y luego lo reparta, sino que sean todas las personas que comparten el décimo las que se identifiquen para cobrarlo. De este modo, cada ganador pagará la parte proporcional a su ganancia como impuesto, con lo que se reducen el monto total que se lleva Hacienda.

Suponiendo, por ejemplo, el caso de cuatro hermanos que hayan compartido un décimo agraciado con el Gordo, cada uno ganará 100.000 euros. De estos 100.000 euros, 40.000 estarán exentos de tributación para cada uno, con lo que solo pagarán el 20% de los 60.000 euros restantes (12.000 euros), recibiendo 88.000 euros de premio por persona.

Esto supone un ahorro en impuestos si comparamos con que lo cobre una sola persona y lo reparta, ya que pagarán entre todos 48.000 euros de impuestos en vez de los 72.000 que pagaría un único ganador.

Para cobrar el premio, siempre que sea mayor de 2.000 euros, deberás dirigirte a una de las dos entidades bancarias autorizadas por Lotería y Apuestas del Estado, BBVA o Caixa Bank.