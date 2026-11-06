El anuncio de la Lotería de Navidad 2026 cuenta la emotiva historia de Edu, su corazonada y un décimo destinado a ser compartido

La Navidad ya está aquí. Como quien no quiere la cosa, el calendario ha ido pasando las páginas hasta plantarnos en el mes de noviembre, fecha señalada para la publicación del mítico anuncio de la Lotería de Navidad. Aunque falta algo más de un mes para el sorteo, hay quien ya echa horas en colas de establecimientos como el de doña Manolita, guiados, quizás, por una corazonada.

Loterías y Apuestas del Estado ha utilizado ese hilo conductor, las corazonadas, para mostrar la ilusión de la Navidad.

La historia de Edu: un trasplante de corazón y un número de Lotería

Como cada año, el anuncio de la Lotería de Navidad nos presenta una historia, una persona y un futuro esperanzador. El spot comienza mostrándonos a Judith, quien compra un boleto de Lotería y se dirige a su casa, donde le espera su pareja Edu.

Edu está esperando un donante de corazón y, como la Lotería, aparece cuando menos se lo espera. Esta operación le devuelve la ilusión y la vitalidad, hasta el punto de probar cosas nuevas, bailar en la calle o guiarse por una corazonada. Este pálpito le conduce a una administración de Loterías, donde le espera un número concreto, el último que quedaba.

Al salir del local, un perro va directo hacia él, como si le reconociese de otra vida. Su dueña le cuenta que ese mismo número es el que jugaba su hermano, que ya no está, cuando se dan cuenta los dos de que Edu recibió su corazón y disfruta así de una nueva vida.

Edu, como agradecimiento, le propone compartir el número, hasta el punto de fundirse en un abrazo que refleja la ilusión de estas fechas tan señaladas.

"La Lotería de Navidad está impregnada de los valores tan propios de la ciudadanía española: la generosidad, la capacidad de compartir o la esperanza", ha señalado el presidente de Loterías durante el acto de presentación. Sobre la campaña de este año, Jesús Huerta ha destacado que "a través de esta campaña, podamos reflexionar sobre el hecho de compartir, la necesidad de reconocer y agradecer lo que recibimos de los otros y sobre la importancia colectiva que simboliza la esperanza".