La UEFA estalla contra la FIFA ante la idea de Infantino de privatizar el Mundial: "Cero transparencia sobre quién se beneficia"

La UEFA ha acusado a la FIFA de "seguir utilizando el fútbol para enriquecerse" a sí misma y a sus "amigos". Según un comunicado del organismo europeo, la FIFA habría dado un ultimátum a sus asociaciones para apoyar su nuevo proyecto, que incluye la venta de derechos comerciales a inversores privados.

"Tras mantener conversaciones con numerosos actores implicados en el mundo del fútbol, la UEFA sabe que existe una oposición significativa y cada vez mayor al proyecto de la FIFA", ha asegurado en el mismo comunicado. Es por ello, que la UEFA ha pedido "dar prioridad" a las asociaciones, clubes, ligas, jugadores y aficionados: "Podemos hacer crecer el fútbol de la manera correcta".

Traspasa una línea que no se debería cruzar

Según ha publicado el diario británico The Times, la FIFA habría dado un plazo de 53 días para que las 211 federaciones que la integran acepten los 53 millones de dólares que les dará a cada una si aceptan la nueva propuesta de cara a la privatización de la Copa del Mundo.

En caso de aceptar, las federaciones recibirán un total de 10.000 millones de dólares, que serían 2.700 si lo rechazan -casi un 75% menos-. La UEFA se ha mostrado rotundamente en contra de esta idea, ya que considera que la idea de privatizar el fútbol "traspasa una línea que las instituciones que regulan el fútbol nunca deberían cruzar".

Críticas de otros organismos del fútbol

En este sentido, la UEFA ha pedido al resto de federaciones que se tomen "muy en serio" la iniciativa comercial de la FIFA, porque implica "cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente". "Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo", ha sentenciado.

A las críticas del organismo europeo se han unido varias organizaciones, federaciones y mandatarios del fútbol internacional, que han expresado su "preocupación por la falta de transparencia e información". Es el caso de Concacaf, que asegura que se ha enterado de la noticia a través de informaciones publicadas por los medios de comunicación.

La Federación Inglesa (FA) también ha mostrado su preocupación por la falta de gobernanza, mientras que la federación francesa, en palabras de su presidente, Philippe Diallo, ha criticado que no haya "ningún detalle", que el proyecto genera "interrogaciones" y que se ha hecho sin que las asociaciones "hayan estado asociadas".

Un proyecto similar a una idea de la FIFA de 2018

Por su parte, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ha reprochado a la FIFA que este tipo de iniciativas "deben fundamentarse en los principios de buena gobernanza, transparencia y una consulta sustancial". La Unión de Clubes Europeos de Fútbol (UEC), que representa a más de 150 clubes profesionales de toda Europa, ha ido más allá y ha criticado que "el Mundial no es un activo comercial cualquiera".

La iniciativa recupera ideas de una propuesta similar que la propia FIFA lanzó en abril de 2018, cuando Infantino promovió una inyección de 25.000 millones de dólares en 12 años junto al fondo japonés SoftBank y un consorcio de inversores asiáticos y de Oriente Medio para crear nuevas competiciones, entre ellas un Mundial de Clubes ampliado.