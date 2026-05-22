Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Hay rival para Florentino en las elecciones al Real Madrid"

El avance del caso Zeta Plus, el nuevo Plan Estatal de Vivienda y el terremoto institucional en el Real Madrid centran la actualidad que resume Carlos Alsina de esta manera:

La investigación del caso Zeta Plus estrecha el foco sobre el entorno de Zapatero

El caso Zeta Plus continúa avanzando y los investigadores siguen cruzando la información obtenida durante los registros con los mensajes intervenidos anteriormente para reforzar las líneas de investigación abiertas. Entre las piezas consideradas clave figuran los dispositivos móviles de la secretaria del expresidente, cuya información podría resultar determinante para reconstruir reuniones y movimientos investigados.

Aunque por ahora las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero no figuran formalmente como investigadas, la evolución de la causa mantiene el foco sobre las operaciones económicas detectadas. Según la línea seguida por la UDEF, la empresa WhatTheFav habría recibido alrededor de medio millón de euros de una sociedad denominada Inteligencia Prospectiva, una mercantil que únicamente contaba con un trabajador y que, según las investigaciones, carecía de actividad real.

Cuando la Policía acudió a registrar la dirección donde figuraba la empresa, encontró una vivienda unifamiliar en obras. La sociedad, dirigida por dos empresarios venezolanos vinculados al régimen, acumuló cerca de 850.000 euros en pérdidas durante cinco años, compensadas mediante sucesivas ampliaciones de capital que, según las sospechas judiciales, habrían servido para introducir fondos en España.

Además de esos pagos, la misma empresa habría abonado cerca de 400.000 euros a Análisis Relevante y más de 260.000 euros a un think tank cuyo consejo asesor preside el propio expresidente. El juez José Luis Calama considera que la ausencia de actividad real refuerza la hipótesis de que la estructura empresarial pudo utilizarse para canalizar fondos hacia el entorno de Zapatero.

Como consecuencia, el magistrado ordenó ayer el bloqueo parcial de cuentas vinculadas al expresidente, impidiendo el uso de cerca de 490.000 euros procedentes de pagos investigados.

El Gobierno saca adelante el Plan Estatal de Vivienda

Pedro Sánchez aprovechó el acuerdo alcanzado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y las comunidades autónomas para presentar el nuevo Plan Estatal de Vivienda como uno de los principales proyectos de la legislatura.

El programa movilizará 7.000 millones de euros, triplicando la inversión del plan anterior. Cerca del 40% del presupuesto se destinará a la construcción de vivienda pública asequible, con una novedad importante: estas viviendas permanecerán protegidas de forma indefinida y no durante treinta años, como ocurría hasta ahora.

Sin embargo, varias comunidades gobernadas por el Partido Popular han expresado su malestar al considerar que deberán asumir una carga financiera superior y cuestionan que el Ejecutivo esté invadiendo competencias autonómicas. Aunque todas han terminado respaldando el acuerdo, algunas mantienen abierta la posibilidad de recurrirlo ante los tribunales.

Precisamente ayer el Tribunal Supremo anuló parcialmente el registro único impulsado por el Gobierno para los alquileres turísticos al considerar que el Ejecutivo carecía de competencias para establecerlo, aunque sí mantuvo la denominada Ventanilla Única Digital de Arrendamientos.

Enrique Riquelme da el paso y desafía a Florentino Pérez

La actualidad deportiva deja una posible batalla institucional en el Real Madrid. El empresario Enrique Riquelme ha comunicado formalmente su intención de presentar candidatura para competir contra Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del club.

Riquelme dispone hasta mañana para formalizar definitivamente su candidatura y todavía debe cerrar cuestiones fundamentales como el aval económico de 187 millones de euros, la composición de su equipo directivo y una estrategia capaz de movilizar al electorado madridista.

También mantiene en secreto posibles nombres y proyectos deportivos con los que buscar apoyo entre los socios. Si la documentación es validada, el próximo lunes podría iniciarse oficialmente el proceso electoral y las elecciones deberían celebrarse antes del 9 de junio.