Tebas y los incidentes en el derbi sevillano: "Puede haber un cierre parcial"

"Ese partido no lo vi porque estaba viendo uno de Segunda División", confesó el máximo mandatario de la competición doméstica en los prolegómenos de los Premios AS del Deporte. En el derbi de este domingo, el colegiado Munuera Montero se vio obligado a detener el encuentro durante más de un cuarto de hora después de que se produjesen lanzamientos de objetos desde uno de los fondos de la grada del Sánchez-Pizjuán. Finalmente, el choque pudo reanudarse sin incidentes y el Real Betis logró la victoria (0-2).

Pese a ello, Tebas dejó claro que un posible cierre del estadio sevillista tras el lanzamiento de objetos en los últimos minutos del encuentro del pasado domingo "no depende de LaLiga". "Ya consta en el acta arbitral. Nosotros haremos nuestro informe respecto a alguna otra cuestión", indicó. "Ya consta en el acta del árbitro el incidente que ha habido y ya dependerá de los comités pertinentes. Puede haber un cierre parcial, pero eso no lo determino yo, lo determina el comité", confirmó.