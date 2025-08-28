Sorteo difícil para Real Madrid y amable para el Barça en Champions: Estos son los rivales de los equipos españoles

Con el nuevo formato de liga única, los 36 mejores equipos de Europa afrontan ocho jornadas repletas de emoción desde septiembre. Por primera vez en la historia, España estará presente con cinco clubes: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal, listos para medirse a grandes potencias del continente en busca de la gloria europea.

Enfrentamientos de los equipos españoles

Real Madrid parte como cabeza de serie en el bombo 1 y se enfrentará a rivales de peso de las principales ligas europeas, evitando verse las caras con equipos españoles en esta primera fase. El conjunto blanco recibirá en el Santiago Bernabéu al Manchester City -séptimo enfrentamiento entre ambos en diez años-, Juventus, Marsella y Mónaco.

Por otra parte el cuadro de Xabi Alonso deberá afrontar arduas pruebas a domicilio, visitando el campo del Liverpool, Benfica, Olympiacos y teniendo que recorrer ocho mil kilómetros para su último partido, donde se enfrentará al Kairat Almaty kazajo.

Curiosamente 6 jugadores del quince veces campeón de la competición se enfrentarán a sus exequipos. Dean Huijsen contra la Juventus, Brahim de nuevo contra el equipo de Guardiola, Alexander-Arnold contra el Liverpool y Mbappé y Tchouameni contra el Mónaco.

Otro equipo que también visitará el bastión de los 'reds' es su rival capitolino, el Atlético de Madrid, que además sumará otras contiendas como visitante contra el Arsenal, PSV y Galatasaray. Los colchoneros tampoco tuvieron un resultado muy favorable en sus primeros duelos, y deberán enfrentarse en el Wanda Metropolitano ante Arsenal, Inter de Milán, Eintracht de Frankfurt, aunque los últimos dos partidos como local serán ante rivales más asequibles como el F. K. Bodø/Glimt noruego o el Union Saint-Gilloise belga.

FC Barcelona gozó de una mayor fortuna en sus rivales, pese a tener dos primeras jornadas donde deberá superar a dos de los máximos candidatos como el vigente campeón el París Saint-Germain o al vencedor de la primera edición del Mundialito de Clubes, el Chelsea. Los culés recibirán en su estadio al cuadro parisino además de al Eintracht, al Olympiacos y al Copenhague.

En cuanto a sus duelos fuera de casa, los de Flick afrontarán los partidos contra el Brujas, el Slavia Praga checo o el Newcastle además de la lidia en Stamford Bridge.

El Villareal tuvo el sorteo más duro de los equipos nacionales, con varios nombres propios del fútbol continental. La Cerámica recibirá al conjunto 'citizen' además de la Juventus, Ajax o el Copenhague en sus disputas como local, y además la plantilla comandada por Marcelino García Toral jugará fuera contra el Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Tottenham y el PAFOS chipriota.

Por último, el Athletic Club de Bilbao de Ernesto Valverde peleará en San Mamés contra el PSG, Arsenal y Qarabag. Asimismo, los partidos como visitante de los leones serán contra el Dortmund, Atalanta, Slavia de Praga y el Newcastle.

Otros duelos destacados fuera de España

Entre los enfrentamientos más esperados de la Champions League 2025-2026, destacan varios cruces como el PSG-Bayern, Inter-Liverpool, Bayern-Chelsea,Arsenal-Bayern, Inter-Arsenal, Manchester City-Dortmund y Juve-Dortmund

Con el calendario ya definido y la emoción latiendo, la fase regular arrancará el 16 de septiembre. Los equipos españoles afrontan el reto con ambición y el objetivo de dejar huella en una Champions League más abierta y vibrante que nunca.