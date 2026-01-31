Sorloth abandona el campo en camilla tras un fuerte choque de cabeza con Moreno

El delantero noruego Alexander Sorloth tuvo que ser retirado en camilla en el minuto 27 del partido entre el Atlético de Madrid y el Levante en el Ciutat de Valéncia, tras un brutal choque de cabeza con el argentino Matías Moreno.

En el minuto 24, Sorloth saltó en el área de su equipo para despejar de cabeza un balón botado tras una falta, y en el intento se golpeó con fuerza con la testa de Moreno, que buscaba el remate a puerta.

Tras ser atendido en el césped, el noruego tuvo que ser evacuado en camilla y sustituido por el argentino Julián Álvarez. Matías Moreno tampoco pudo seguir jugando y fue reemplazado por Manu Sánchez, aunque abandonó el césped por su propio pie y con un vendaje en la cabeza.

Según ha informado el club rojiblanco, el jugador ha tenido que ser trasladado a un hospital "para someterse a diferentes pruebas" debido a una "fuerte herida incisocontusa" sufrida durante la jornada 22 de LaLiga EA Sports. "Alexander Sorloth tuvo que ser sustituido como consecuencia de un traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa. El jugador ha sido trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas", señalan.