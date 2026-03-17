La CAF quita a Senegal la Copa de África y proclama a Marruecos campeón

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha retirado este martes el título de campeón de África a Senegal y ha proclamado a Marruecos como campeón del torneo dos meses después de la polémica final en la que amenazaron con retirarse del campo en señal de protesta por las decisiones arbitrales.

"En aplicación del artículo 84 del Reglamento, la selección nacional de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el partido final (…) registrándose el resultado del partido como 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)", dice un comunicado publicado en la web de la CAF.

La selección de Senegal amenazó con retirarse en los minutos finales del partido cuando el colegiado señaló un penalti muy polémico a favor de Marruecos con 0-0 en el marcador. Tras unos minutos de tensión, el equipo senegalés decidió regresar al campo para terminar de jugar el partido.

Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid y gran estrella de Marruecos durante todo el torneo, falló el penalti y el partido se fue a la prórroga, donde finalmente Senegal se impuso por 1-0 con un gol del futbolista del Villarreal Pape Gueye.

Marruecos denunció la incomparecencia de Senegal

Esta decisión llega dos meses después de la final como respuesta al recurso presentado por la FRMF contra su derrota por el abandono de la selección senegalesa sin autorización del árbitro que recoge el reglamento de la Copa de África.

En una nota publicada este mismo martes, la FRMF asegura que "su enfoque nunca ha tenido como objetivo cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos participantes en esta competición, sino únicamente solicitar la aplicación del reglamento de la misma".

"La Federación reafirma su compromiso de respetar las normas, garantizar la claridad en el marco competitivo y mantener la estabilidad en las competiciones africanas", asegura la nota de la Federación marroquí.

En este sentido, la FRMF también fue sancionada como "responsable de la conducta de losrecogepelotas durante el partido mencionado" y de la "interferencia en el área de revisión de OFR/VAR" en la final.