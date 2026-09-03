Sigue la polémica entre el Rayo y la Comunidad de Madrid por el Estadio de Vallecas: "Presa no hace caso a nadie"

Continúa el culebrón entre el Rayo Vallecano y la Comunidad de Madrid para que el equipo de la franja juegue en el Estadio de Vallecas. Este miércoles el club ha emitido un comunicado en el que afirmaba que tras una visita técnica se había acreditado "el pleno cumplimiento de los sistemas de seguridad y salubridad" y pedía al Gobierno regional que levantara la suspensión del recinto.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha desmentido al Rayo Vallecano en boca de Mariano de Paco, consejero de Deportes, que ha afirmado en Radioestadio Noche que "no existe ningún informe técnico que avale lo que dice ese comunicado, es totalmente falso. Es una cortina de humo para tapar el verdadero problema de lo que ha pasado en ese estado: una dejación absoluta de las obligaciones del Rayo Vallecano".

De Paco ha ido más allá y ha asegurado que se "ha llegado hasta el punto de no ser seguro para las personas" y ha señalado directamente a Raúl Martín Presa y su directiva. "Es absolutamente increíble que sigan en esa actitud, pero han perdido toda la credibilidad", ha explicado.

De momento, la Comunidad de Madrid asegura que el partido del próximo fin de semana se volverá a jugar en Butarque y apunta al partido ante el Espanyol del próximo 15 de septiembre como fecha para la vuelta a Vallecas. "Está en el ánimo de todos, pero depende del resultado de la auditoría que a día de hoy no está terminada. Lo que todos queremos es que se pueda jugar, pero nadie lo puede afirmar en este momento", ha afirmado De Paco.

"Este procedimiento se ha iniciado por la inacción del propio Rayo Vallecano y su directiva (…) Si todo esto hubiese empezado hace mes y medio se podría haber jugado en el Estadio de Vallecas desde el primer día", ha sentenciado.

El malestar de la afición

Toda esta situación ha llevado a la afición rayista a sufrir un enorme malestar con el club e incluso organizarse para no ir a Butarque a apoyar al equipo en señal de protesta.

También ha pasado por Radioestadio Noche Jesús Diego Cota, jugador con más partidos en la historia del Rayo, que ha lamentado la situación y ha asegurado que "Presa no hace caso a nadie".