Rodrygo, adiós al Mundial y a 2026: rotura de cruzado anterior y del menisco externo

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", señala el club. Esta lesión se traduce en varios meses de baja, por lo que, además de los compromisos con el Real Madrid durante ese tiempo, el atacante dice adiós a disputar el Mundial, que arranca en junio, con Brasil.

Rodrygo afrontará la lesión más larga de su carrera deportiva justo después de volver a los terrenos de juego, y disputó 36 minutos ante el Getafe este lunes, una vez superada una “tendinosis en el isquio de la pierna derecha” que, junto a una sanción debido a una expulsión en Liga de Campeones, le hizo perderse los cinco partidos anteriores del Real Madrid. Otra baja de larga duración para el Real Madrid, en un futbolista que vio reducido su protagonismo esta temporada, en la que, el 10 de diciembre, rompió una racha de nueve meses sin marcar, pero que, desde su llega en 2019, acumuló momentos decisivos, especialmente en Liga de Campeones.

El brasileño compartió un mensaje en sus redes sociales en el que, consideró, que "tal vez la vida ha sido un poco cruel" con él "últimamente". “Incluso sin entender, confío en ti…", empieza su texto. "Uno de los peores días de mi vida, cuánto temí siempre esta lesión... tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... no sé si merezco esto, pero ¿de qué puedo quejarme? Cuántas cosas maravillosas viví ya, que yo tampoco merecía", prosigue. "Un gran obstáculo surgió en mi vida, en mi carrera, y que me impide hacer lo que yo más amo por un cierto tiempo. Estoy fuera el resto de la temporada con mi club y fuera de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que todos saben cuánto significa para mí. Y sólo me queda ser fuerte, como siempre. Eso no es una novedad", continúa. "Gracias a todo el mundo por las oraciones, mensajes y cariño. Son muy importantes para mí. Incluso siendo un momento muy difícil, prometo no parar aquí, creo que aún tengo muchas cosas increíbles por vivir y dar alegrías a todos los que confían en mí, es solo un hasta pronto... Dios continúa en el control de todo", concluye.