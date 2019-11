Robert Moreno habla por primera vez tras su salida de la Selección: "¿Luis Enrique? Lo mejor es que quede entre nosotros"

Robert Moreno ha atendido a Atresmedia y ha hablado por primera vez desde su polémica salida de la Selección. El exseleccionador, que ya ofreció un comunicado explicando su versión de lo ocurrido, ha dicho que afronta su futuro con "ilusión y ganas", esperando "llamadas de nuevos equipos" para empezar a trabajar: "Descansaré unos días con mi familia para analizar todo".

Sobre su relación con Luis Enrique, Robert Moreno no ha querido dar más detalles de lo sucedido: "No sé lo que ha pasado, preguntadle a él. Creo que lo mejor para ambas partes es que quede entre nosotros. Si la otra parte quiere hablar, que hable, pero yo no tengo nada que decir. El primero para el que no sería bueno es para mí".

