El Real Madrid hace oficial la renovación de Vinicius Junior hasta 2032

Fin al culebrón 'Vinicius Jr'. El futbolista brasileño del Real Madrid seguirá vinculado a la entidad blanca después de que el propio club haya confirmado su renovación, que tendrá vigencia hasta 2032. De esta forma, el jugador cierra con todos los rumores que han aparecido en las últimas semanas sobre su posible fichaje por el Arsenal.

Y es que Vinicius acababa contrato en junio de 2027, por lo que resultaba urgente para el conjunto madridista resolver el caso. El brasileño se había resistido hasta ahora a aceptar las condiciones que planteaban desde el club, por lo que su salida gratis el año que viene parecía ganar enteros.

No obstante, la intención del jugador por continuar en el equipo parece haber primado sobre el resto, y así se refleja con la renovación. Vinicius Junior seguirá ligado al Madrid seis temporadas más, por lo que seguirá liderando el ataque junto a Mbappé y Yan Diomande, flamante fichaje que se ha confirmado hace escasas horas.

El Arsenal se queda fuera de la ecuación

Pese a los intentos del Arsenal por hacer efectivo el fichaje, la decisión del jugador parecía clara. Los acercamientos en los últimos días apuntaban a que el brasileño podía cambiar de aires y poner rumbo a la Premier League, gracias en parte a unos supuestos contactos de Mikel Arteta con Vinicius.

Sin embargo, desde el club tenían clara su posición de retener al futbolista en el equipo, formando un tridente atacante de ensueño.

Comunicado oficial del Real Madrid

"El Real Madrid C. F. y Vinicius Jr. han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032.

Vinicius Jr. llegó al Real Madrid en julio de 2018, con 18 años. En sus ocho temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 375 partidos, en los que ha marcado 128 goles y ha ganado 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

Su contribución a todos estos títulos ha sido trascendental por su juego, sus asistencias y sus goles, entre ellos los que marcó en las dos últimas finales de Champions League que ha ganado el Real Madrid: la Decimocuarta (París, 2022) y la Decimoquinta (Londres, 2024).

En esta etapa con el Real Madrid, Vinicius ganó el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2024, fue designado Balón de Oro de la Copa Intercontinental 2024, Mejor jugador de la Champions League 2023-2024, Balón de Oro del Mundial de Clubes 2022 y Mejor Jugador Joven de la Champions League 2021-2022.

Además, fue incluido en el once mundial por la FIFA (2024), también dos veces en el FIFA FIFPro World11 (2023 y 2024) y en tres ocasiones en el mejor equipo de la temporada de la Champions League (2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024).

Vinicius Jr. se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas de nuestra historia".