El Real Madrid envía un escrito a la UEFA por el 'Caso Negreira' solicitando "medidas disciplinarias" contra el Barça

El 'Caso Negreira' regresa a la escena. El Real Madrid ha emitido un comunicado a través de su página web confirmando que ha presentado ante la UEFA un informe donde se presentan "evidencias" de irregularidades en el estamento arbitral a favor del F.C. Barcelona. Florentino Pérez venía asegurando en las últimas semanas que el club se pondría en contacto con el organismo para reclamar la reanudación inmediata del expediente abierto, y así ha sido.

En el comunicado, el Real Madrid pone en conocimiento de la UEFA "la existencia de evidencias relevantes que refuerzan los indicios sobre la existencia de pagos prolongados en el tiempo, opacos y carentes de cualquier justificación verificable, realizados por el F. C. Barcelona a quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, José María Enríquez Negreira".

Unos pagos que, tal y como explica el club, suponen "un riesgo sistémico de máxima gravedad para la integridad de las competiciones incompatible con los principios esenciales de igualdad competitiva, neutralidad, imparcialidad e imprevisibilidad del resultado deportivo".

El Real Madrid solicita medidas a la UEFA

A través del informe, el Real Madrid solicita a la UEFA reanudar con el expediente y aplicar las medidas disciplinarias pertinentes "con el fin de garantizar la integridad, la transparencia y el correcto funcionamiento de las competiciones, sin que ello suponga, en ningún caso, sustituir la función de los órganos jurisdiccionales del Estado ni anticipar una calificación penal de los hechos".

Es inaceptable que esta situación se haya prolongado en el tiempo, ya que su persistencia compromete seriamente la credibilidad del fútbol, de sus instituciones y de sus dirigentes, por lo que exige una respuesta firme, ejemplar e inmediata en el ámbito deportivo

El escrito llega tras la querella del Barcelona por calumnias contra Florentino

El informe emitido al máximo organismo europeo llega después de que el Barcelona anunciara el pasado viernes una querella presentada contra Florentino Pérez por calumnias. En concreto, el club azulgrana presentó una demanda de conciliación previa a las acciones judiciales contra el presidente blanco, exigiendo una retractación por sus declaraciones sobre el caso Negreira.

Todo después de las palabras del presidente del Real Madrid el pasado 12 de mayo donde afirmaba que, durante sus años al frente del club blanco, había ganado siete Ligas, pero que podrían haber sido catorce porque las otras siete "se las habían robado", dando a entender que los títulos conquistados por el Barcelona estuvieron condicionados por una presunta corrupción arbitral.

La UEFA esperará a la justicia española

A pesar de las demandas del club blanco, la UEFA se ha mostrado contundente respecto a posibles acciones por el 'Caso Negreira'. Según han explicado, el organismo no tomará ninguna decisión hasta que la justicia española dicte una sentencia definitiva.