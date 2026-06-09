El Real Madrid emite un comunicado confirmando una oferta de 150 millones por Julián Álvarez

El Real Madrid ha emitido un comunicado confirmando el jugador por el que se ha hecho una oferta de 150 millones de euros. Tras ser reelegido como presidente del club, el gran fichaje del conjunto blanco es Julián Álvarez, tal y como señala el comunicado publicado en la web oficial.

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez", confirma el escrito.

Sin embargo, el Atlético de Madrid ha rechazado la oferta remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador, según explica el Madrid.

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