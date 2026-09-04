El Rayo Vallecano considera "un atropello" volver a jugar en Butarque

"El club considera un atropello no poder disputar, por segunda vez esta temporada, un partido en el Estadio de Vallecas. En primer lugar, es un perjuicio innecesario a su afición; en segundo lugar, un perjuicio importante a la actividad económica que sufre un barrio como Vallecas en día de partido", empezó la entidad rayista a enumerar su análisis. "Y en tercer lugar, un doble perjuicio para el Rayo Vallecano, por un lado económico por tener que desplazar un partido como este al Estadio Ontime Butarque y por otro lado deportivo que puede llegar a ser de consecuencias catastróficas, ya que no jugar en el Estadio de Vallecas los partidos de casa aumenta la probabilidad de pérdida de puntos que a la larga pueden suponer el descenso de categoría", se quejó al respecto.

La entidad que preside Raúl Martín Presa repitió "haber demostrado y justificado por todos los medios habidos y por haber [...] el cumplimiento al 100% en medidas de seguridad y salubridad del Estadio de Vallecas", después de una "minuciosa inspección" reciente y "en la que se pudo comprobar y chequear" toda la documentación y sus actuaciones. "Ante esta situación, el club va a preparar la organización del partido en el Estadio Ontime Butarque, el cual fue designado como estadio alternativo. Si finalmente el club se ve obligado a disputar su partido correspondiente a la jornada 4 frente al Racing de Santander en Butarque, haciendo así efectivo el acuerdo alcanzado con el club Deportivo Leganés a tal efecto, los abonados podrán recoger su entrada de similar categoría, de forma gratuita, acreditando su abono, tal y como recoge en las condiciones de adquisición", señaló la nota del Rayo.

Luego ese mismo comunicado advirtió de que el departamento jurídico del Rayo "hasta el último momento va a intentar el aplazamiento del partido a fin de proteger al club y la integridad de la competición", por algo que a su juicio es "una adulteración de la misma". Por último, la entidad franjirroja recalcó que "pondrá todos los medios a su alcance en defensa de los intereses del club y sus aficionados ante esta agresión injustificada" que dijo estar "sufriendo".