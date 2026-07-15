Rafael Louzán, tras la victoria ante Francia: "Nos faltaba un partido sobresaliente y creo que ha sido hoy"

España ha logrado este martes una histórica clasificación para la final del Mundial después de una exhibición de fútbol ante Francia, una de las grandes favoritas, a la que ha ganado con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

En las horas posteriores al partido, en Radioestadio Noche hemos podido hablar con el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, que nos ha atendido a la llegada al hotel de concentración de la selección al que ha llegado en el mismo autobús que los jugadores y el cuerpo técnico que ha logrado el billete para jugar la segunda final mundialista dela historia de España.

"Francia ha realizado muy buenos. España también, pero nos faltaba un partido sobresaliente. Creo que ha sido hoy", ha explicado Louzán en Onda Cero, donde ha confesado que incluso Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha alabado el juego de los de Luis de la Fuente.

"Lo más importante hoy es ver a toda España disfrutar, hemos dado una lección al mundo. Debemos seguir trabajando para conquistar esta Copa del Mundo, que está a 90 minutos", ha dicho el presidente de la RFEF.

Louzán ha confirmado, además, que el rey Felipe VI asistirá a la final del próximo domingo, para la que no se moja con el rival que prefiere. "Estoy tranquilo, tengo plena confianza en los jugadores y en el seleccionador. 38 partidos invicto es algo de lo que hay que sentirse orgulloso", ha explicado en Onda Cero.