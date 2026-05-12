Rafa Yuste asegura que el Barça anunciará "pronto" la renovación de Hansi Flick: "Está muy feliz y muy a gusto"

El presidente en funciones del FC Barcelona hasta el próximo 1 de julio ha pasado por los micrófonos de Radioestadio noche unas horas después de la celebración del equipo culé de su 29ª Liga, después de ganar al Real Madrid 2-0 en el Clásico. Si hay un nombre propio en esta gesta es el del entrenador, Hansi Flick.

El técnico ha conseguido la segunda liga consecutiva del Barça y cinco de los seis títulos en juego entre las dos campañas. Una gran actuación que le ha valido para ganarse la renovación. El presidente del Barça ha asegurado que "dentro de poco" la anunciarán. "Hansi se encuentra muy feliz en Barcelona, se encuentra muy a gusto dirigiendo a este grupo de jugadores tan jóvenes. (...) Cuando se consensúen los últimos detalles, que no darán ningún tipo de problema".

Hansi Flick ha tenido un doble protagonismo en esta celebración, porque horas antes del partido contra el Madrid le comunicaron la muerte de su padre. A pesar del dolor, decidió quedarse y dirigir al equipo: "Me sorprende muy gratamente, quería estar con los jugadores para darles incluso más motivación si cabe", ha comentado Yuste.

El Real Madrid tuvo un comportamiento exquisito y supo perder

El presidente del Barça también ha hablado sobre el Real Madrid tras ser preguntado por si Florentino Pérez le felicitó. Ha asegurado que el club blanco tuvo "un comportamiento exquisito y supo perder" y que le felicitó el presidente de honor del Real Madrid, Pirri y también Emilio Butragueño.

Si bien, no ha desmentido ni confirmado que el presidente le felicitara, ya que tiene "muchos mensajes por abrir", pero que tiene "un gran respeto por Florentino y cuando nos vemos es muy afectuoso conmigo". Asimismo, le ha deseado "lo mejor", igual que a otros clubes. "Hay que tener modales, hay que saber que estamos representando una institución. Los chavales jóvenes tienen que saber que antes que cualquier confrontación hay que tener una rivalidad sana", ha expresado.

Cómo está viviendo estos meses como presidente

Sobre con qué momento se queda de toda la celebración, Yuste lo ha tenido claro, la conversación que tuvo con su "amigo" Laporta, al que conoce desde niños y que le ha dado la oportunidad de ser presidente. "Cuando pudimos coger la copa de LaLiga, uno de cada asa, no sé cómo expresarlo, es un sentimiento enorme", ha indicado emocionado.

Preguntado por cómo ha sido este traspaso temporal de poderes, Yuste ha comentado que Laporta le vio "preparado" y durante este tiempo Joan se ha alejado para que pudiera ser "presidente de verdad". "Desde aquí quiero hacer llegar a todos los socios y socios del Barça mi eterna gratitud porque han. Han estado a un nivel ejemplar".

Sobre la renovación de Lewandowski

Sobre el futuro del Barça y la temporada que viene, ha destacado lo joven que es la plantilla actual y cómo vienen empujando los chavales del juvenil. A su juicio, se va notando la progresión del equipo, que sabe interpretar "mucho mejor" los tiempos y que, gracias a jugadores más veteranos, han aprendido mucho, como Ferrán Torres o Lewandowski.

Al polaco se le acaba el contrato y está en el aire su renovación por un año más. Yuste no ha desvelado nada y ha alabado las cualidades del futbolista, que tiene un papel muy importante porque "hace grupo" y ha dado "un ejemplo enorme" cada día entrenando, comportándose o viviendo el día a día.