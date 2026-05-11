El Barça se da un baño de masas para celebrar el título de Liga: las imágenes de la celebración

El FC Barcelona se ha dado un baño de masas para celebrar el 29º título de Liga, conseguido tras ganar al Real Madrid en el Clásico a falta de tres jornadas para el final de la temporada. Aunque ha sido una rúa atípica porque no ha pasado por Canaletas debido a las obras de La Rambla, las calles de la ciudad condal se han llenado para acompañar al equipo.

La celebración ha comenzado a las 17:20 horas desde el Spotify Camp Nou y ha discurrido por diferentes lugares emblemáticos de la ciudad, como la Casa Batlló. Miles de aficionados esperaban en las calles a los jugadores con botes de humo, confeti y cánticos. Uno de los más aclamados ha sido Hansi Flick, que atraviesa un duro momento personal tras la muerte de su padre hace poco más de 24 horas.

Todos los jugadores han lucido la misma camiseta, una conmemorativa con el lema 'Una manera de ser, una manera de ganar'. Robert Lewandowski y Wojciech Szczesny han sido algunos de los más animados de la celebración, en la parte delantera del bus, mientras que Eric Garcia, Raphinha y João Cancelo custodiaron los trofeos de Liga y Supercopa en la parte trasera del vehículo.

Uno de los momentos más comentados ha sido cuando Pedri se ha arrodillado ante Marcus Rashford y le ha entregado un ramo de rosas blaugranas. También cuando Lamine Yamal ha cogido una bandera de Palestina y la ha portado durante buena parte del recorrido. También ha cogido una camiseta en la que se leía 'Thank god, I'm not madridista' (Gracias a Dios no soy madridista).

En declaraciones a los medios del club, uno de los capitanes, Frenkie de Jong, ha destacado la conexión entre plantilla y afición. "Tenemos mucha gente de La Masia, jugadores que dan todo por el equipo y transmitimos eso a la gente".