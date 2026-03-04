Quique Sánchez Flores releva a Coudet como técnico del Alavés

El club destacó en una nota de prensa que el nuevo técnico cuenta con “una sólida experiencia tanto en LaLiga como en competiciones europeas”. Sánchez Flores, “técnico de prestigio y carácter competitivo” ha dirigido a equipos como Valencia CF, Atlético de Madrid, Getafe CF o RCD Espanyol, entre otros. Suma más de 350 partidos dirigidos en Primera División y nivel internacional ha dirigido al SL Benfica portugués, con quien fue campeón de la Copa de Liga, y al Watford FC de la Premier League. Además, conquistó la Copa de la UEFA y la Supercopa al frente del Atlético de Madrid.

Quique llega a Vitoria como relevo de Coudet, que firma por el River Plate. El club vasco y el técnico argentino alcanzaron un acuerdo de desvinculación 15 meses después de su incorporación al equipo vitoriano. Chacho Coudet se hizo cargo del banquillo del Alavés el 2 de diciembre de 2024 y, desde entonces, ha dirigido al equipo en 55 partidos oficiales entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey con 17 victorias, 17 empates y 21 derrotas. El Alavés agradeció a Eduardo Coudet y a su cuerpo técnico “el trabajo realizado durante" esta etapa al frente del banquillo albiazul y le deseó “la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales”. EFE

El ya exentrenador del Alavés explicó que su marcha del equipo es por “una gran oportunidad” y espera “que no se vea como una falta de respeto”. El argentino, a través del club vitoriano, quiso enviar “un gran abrazo a toda la afición” y se mostró “agradecido por el trabajo y por el respeto” y la labor en el día de los directivos y los trabajadores del club. “Espero haber respetado y trabajado el 100% de mi capacidad. Confíen mucho en este plantel, que seguramente las cosas van a ir bien y se va a cumplir el objetivo”, expresó.