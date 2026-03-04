alavés

Quique Sánchez Flores releva a Coudet como técnico del Alavés

Quique Sánchez Flores relevará al argentino Eduardo Germán Coudet como técnico del Alavés con un contrato hasta junio de 2028 y dirigirá su primer partido este domingo ante el Valencia.

EFE

Madrid |

El club destacó en una nota de prensa que el nuevo técnico cuenta con “una sólida experiencia tanto en LaLiga como en competiciones europeas”. Sánchez Flores, “técnico de prestigio y carácter competitivo” ha dirigido a equipos como Valencia CF, Atlético de Madrid, Getafe CF o RCD Espanyol, entre otros. Suma más de 350 partidos dirigidos en Primera División y nivel internacional ha dirigido al SL Benfica portugués, con quien fue campeón de la Copa de Liga, y al Watford FC de la Premier League. Además, conquistó la Copa de la UEFA y la Supercopa al frente del Atlético de Madrid.

Quique llega a Vitoria como relevo de Coudet, que firma por el River Plate. El club vasco y el técnico argentino alcanzaron un acuerdo de desvinculación 15 meses después de su incorporación al equipo vitoriano. Chacho Coudet se hizo cargo del banquillo del Alavés el 2 de diciembre de 2024 y, desde entonces, ha dirigido al equipo en 55 partidos oficiales entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey con 17 victorias, 17 empates y 21 derrotas. El Alavés agradeció a Eduardo Coudet y a su cuerpo técnico “el trabajo realizado durante" esta etapa al frente del banquillo albiazul y le deseó “la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales”. EFE

El ya exentrenador del Alavés explicó que su marcha del equipo es por “una gran oportunidad” y espera “que no se vea como una falta de respeto”. El argentino, a través del club vitoriano, quiso enviar “un gran abrazo a toda la afición” y se mostró “agradecido por el trabajo y por el respeto” y la labor en el día de los directivos y los trabajadores del club. “Espero haber respetado y trabajado el 100% de mi capacidad. Confíen mucho en este plantel, que seguramente las cosas van a ir bien y se va a cumplir el objetivo”, expresó.

