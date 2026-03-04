Quique Sánchez Flores: "El Alavés no es un equipo roto, tiene alma"

El experimentado técnico madrileño apuntó, en su presentación como nuevo técnico babazorro, que toma las riendas del Glorioso “con humildad y ganas” y adelantó que se quedará “con lo mejor que tenga el actual Alavés”. “En los legados de los entrenadores siempre hay algo que rescatar”, añadió Quique Sánchez Flores, convencido de que su sello se acerca a la filosofía del Alavés. Dijo que ve a un equipo “obediente y ordenado”, aunque admitió que ha visto “cosas que pueden ir en otra dirección”.

Se mostró “optimista”, pero matizó que hay que ser “muy certeros” en esta recta final de temporada en la que el Alavés se jugará la permanencia en Primera División. “No tenemos ningún motivo para tener pensamientos negativos”, aclaró y agregó que “todos los partidos serán trascendentales” porque hay muchos equipos “en la parte de atrás”. También tuvo palabras para los seguidores alavesistas. “Es una excelente afición y los necesitamos muy cerca, que empujen”, demandó, al tiempo que desveló que el contrato hasta junio de 2028 es porque tienen un plan. “Queremos permanecer, que no haya sufrimiento los siguientes años y tener más aspiraciones”, deseó.

“Tenemos las herramientas adecuadas y quiero que los chicos lo disfruten”, manifestó Quique Sánchez Flores, que encontró un club con “personas serias, sólidas y con criterio”. “Tengo conocimiento de la cultura de Vitoria y del club. Es proyecto formativo, deportivo, cultural que reúne todas las condiciones para un entrenador”, subrayó el nuevo preparador babazorro, que remarcó que siempre ha admirado la cultura del Alavés cada vez que ha jugado contra el equipo vitoriano.

Quique Sánchez Flores se estrenará en Valencia. “Siempre fue mi afición y será un momento especial”, reconoció. Preguntado por la situación de Mariano Díaz, apartado por Eduardo Coudet, dijo que hablará con él. “Me gustaría contar con todos. Mi objetivo es que crezcan y sacar el mejor rendimiento de todos”. “Es una plantilla muy entrenable y profesional y es lo mejor que le puede pasar a un entrenador”, consideró.