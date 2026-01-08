"¡Que te pica la cobra!": así sonó en Radioestadio la victoria del Madrid en el derbi de la Supercopa

El Real Madrid se impuso por la mínima en la segunda semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid y logró su billete a la gran final de este domingo en la que se medirá al FC Barcelona. Por cuarta temporada consecutiva, los dos grandes del fútbol español se verán las caras en la final.

Se adelantó muy pronto el equipo madridista con un golazo de Fede Valverde de falta en el primer minuto de partido. El uruguayo sacó un zapatazo marca de la casa aprovechando una barrera mal colocada. Poco pudo hacer Oblak ante tal disparo que ponía las cosas de cara para los de Xabi Alonso.

El Madrid se adelantaba, pero el que fue creciendo con el paso de los minutos fue el Atlético de Madrid, que pudo empatar en varias ocasiones, la más clara un cabezazo de Sorloth que detuvo Courtois con una espectacular parada.

También pudo el Real Madrid abrir más hueco en el marcador antes del descanso en una gran acción a campo abierto entre Carreras y Rodrygo, que el brasileño no supo culminar ante Oblak. Fue en los primeros minutos de la segunda parte cuando sí resolvería bien el delantero madridista aprovechando un buen pase de Fede Valverde.

El 0-2 parecía atisbar una segunda parte tranquila para los madridistas, pero tan solo tres minutos más tarde Sorloth marcó de cabeza y volvió a ajustar el marcador.

El Atlético apretó y tuvo ocasiones en las botas de Marcos Llorente y Julián Alvarez para empatar el partido y forzar la tanda de penaltis, pero ninguno estuvo acertado.

Una de las imágenes más llamativas del partido fue ver a Simeone y Vinicius discutiendo durante el encuentro. "Te va a echar Florentino, acuérdate", le dijo el técnico del Atlético al futbolista durante la primera mitad, al igual que le señaló a la grada cuando empezaron a escucharse algunos silbidos en el momento en que Xabi Alonso decidió cambiar al brasileño.