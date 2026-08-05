Qué ha pasado con Mudryk: por qué ha estado 20 meses sin jugar con el Chelsea y qué ha hecho ese tiempo

El calvario de Mykhailo Mudryk ha llegado a su fin. El extremo ucraniano del Chelsea ya puede volver a competir después de permanecer 20 meses alejado de los terrenos de juego por un positivo en un control antidopaje que ahora ha quedado resuelto tras un acuerdo con la Federación Inglesa (FA) y el visto bueno de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

El futbolista, de 25 años, no disputa un partido oficial desde noviembre de 2024. Durante este tiempo ha defendido siempre su inocencia y ha tratado de mantenerse en forma mientras esperaba una resolución que finalmente le permitirá regresar de inmediato al fútbol profesional.

¿Por qué estuvo sancionado Mudryk?

Todo comenzó tras un control antidopaje realizado durante una concentración con la selección de Ucrania. La muestra detectó una baja concentración de meldonium, un medicamento utilizado para tratar problemas cardíacos que figura en la lista de sustancias prohibidas.

Como consecuencia, la Federación Inglesa suspendió provisionalmente al jugador y posteriormente le impuso una sanción de cuatro años. Sin embargo, Mudryk recurrió la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS/CAS), insistiendo en que la muestra se había contaminado durante su estancia con la selección ucraniana.

Mientras el recurso seguía su curso, la Agencia Mundial Antidopaje modificó sus criterios científicos para el análisis del meldonium.

El cambio en el caso

La clave para entender el desenlace está en la evolución de los protocolos antidopaje.

La propia Federación Inglesa ha explicado que los nuevos estándares científicos establecen que si la muestra de Mudryk se hubiera analizado con los criterios actuales, el resultado no habría sido considerado positivo y ni siquiera se habría abierto un expediente disciplinario.

A partir de ese cambio y de otras circunstancias del caso, la FA, el jugador y la AMA alcanzaron un acuerdo para cerrar el procedimiento.

Como parte del mismo, Mudryk aceptó la infracción antidopaje que figuraba en el expediente y la sanción quedó limitada al tiempo que ya había permanecido sin poder competir, por lo que recupera inmediatamente la licencia para jugar.

Cómo ha vivido estos 20 meses lejos del fútbol

El internacional ucraniano ha definido este periodo como "el más difícil de mi carrera". Alejado del primer equipo del Chelsea, tampoco podía entrenarse en la ciudad deportiva de Cobham junto al resto de la plantilla.

Para no perder la forma física trabajó durante todo este tiempo con entrenadores personales, siguiendo un plan individual al margen del club.

En las últimas semanas también llamó la atención una imagen poco habitual: fue fotografiado colaborando en una tienda benéfica de Londres, un gesto solidario que sorprendió a muchos aficionados mientras esperaba la resolución definitiva de su caso.

¿Volverá a jugar con el Chelsea?

Ahora la incógnita pasa a ser exclusivamente deportiva. "No se ha tomado ninguna decisión. Todo ha sucedido tan rápido. Necesitamos ser sensibles a la situación", ha dicho Xabi ALonso después de que el ucraniano haya participado en el partido de pretemporada ante la Juventus.

El Chelsea, que pagó 88 millones de euros al Shakhtar Donetsk por su fichaje en enero de 2023, ha mostrado su satisfacción por la resolución del caso y ha anunciado que apoyará la "reintegración" del extremo en la plantilla para ayudarle a retomar su carrera.

No obstante, después de casi dos años sin competir, todavía está por ver cuál será su papel esta temporada. Una de las opciones que maneja el club londinense es cederlo para que recupere ritmo de competición antes de regresar definitivamente al equipo.

Hasta su sanción, Mudryk había disputado 73 partidos con el Chelsea, en los que marcó nueve goles y repartió varias asistencias. Ahora afronta una nueva oportunidad para relanzar una carrera que quedó completamente frenada por uno de los casos de dopaje más mediáticos del fútbol europeo en los últimos años.