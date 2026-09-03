¿Con qué facilidades cuentan las futbolistas para ser madres?

La RFEF anunciará en los próximos días un acuerdo con una clínica de fertilidad para que las futbolistas internacionales que quieran puedan congelar sus óvulos.

Es una opción que FUTPRO ofrece desde hace ya tiempo a sus afiliadas y, como nos explica su presidenta, Marta Perarnau, no es una obligación, es una opción que se le da a la futbolista que decida retrasar su maternidad para no renunciar a su carrera deportiva.

Además, Marta nos habla de los derechos recogidos en convenio que tienen las futbolistas que quieran ser madres en el momento en el que están ejerciendo su profesión.

El convenido ha avanzado mucho en materia de maternidad ya que hay una obligación de renovación del contrato de la futbolista que quede embarazada, hay ayudas durante el embarazo y para la recuperación con especialistas y ayudas para la conciliación.

De esta forma, nos dice Marta, tanto una opción como otra, ser madre en edad profesional o retrasarlo mediante una congelación de óvulos, están garantizadas.