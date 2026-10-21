El PSG baja al Barça de la nube: "En Champions no puedes encajar esos goles"

El PSG ha sido el primer equipo capaz de ganarle esta temporada al FC Barcelona de Hansi Flick. El equipo parisino ha mostrado su superioridad durante gran parte del partido, aunque el marcador llegó igualado hasta los minutos finales, donde los goles de Vitinha y Fabián terminando decantando el choque para los de Luis Enrique.

Rotó Hansi Flick pensando en el Clásico del próximo domingo y dejó en el banquillo a Rodri, una ausencia que el Barça notó mucho, especialmente durante los primeros minutos. Las bajas en defensa obligaron al técnico a poner a Xavi Espart en el lateral derecho, aunque esa apuesta sí que le salió bien al alemán, pues el joven canterano defendió muy bien a Kvaratskhelia.

Pero los errores defensivos condenaron al Barça, que concedió muchas facilidades en todas las acciones que el PSG terminó en gol, además de las varias en las que intervino Joan García. Lamine Yamal perdió un balón en una zona sensible en el primer gol, Gordon perdió en el salto en una jugada a balón parado en el segundo, la defensa no estuvo contundente en el tercero y Cancelo perdió de vista a Fabián en el cuarto.

Unos errores defensivos que condenaron al Barça y que muchos señalan como el gran aspecto a mejorar por parte del equipo blaugrana si quiere aspirar seriamente a ganar la Liga de Campeones.