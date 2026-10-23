Preocupación por Vincent Kompany: el entrenador del Bayern, trasladado al hospital tras desplomarse en un entrenamiento

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, ha sido trasladado este viernes a un hospital de Múnich después de desplomarse durante un entrenamiento. La información ha sido adelantada por el diario Bild y recogida por otros medios deportivos, que apuntan a que el técnico ha tenido que ser evacuado en ambulancia desde la ciudad deportiva del club bávaro.

A pesar de la preocupación, aún no se han confirmado oficialmente las circunstancias exactas del incidente ni el estado de salud del entrenador. El Bayern tampoco había ofrecido detalles públicos sobre el ingreso en el momento de las primeras informaciones.

El técnico belga llevaba unos días con una infección vírica, teniendo que reducir su actividad al frente del equipo.

Una infección vírica y molestias en la cadera que le dificultaban caminar

El nuevo episodio se produce después de varios días complicados para el entrenador del Bayern. Kompany sufrió una infección vírica que le obligó a ausentarse de algunos entrenamientos.

El director deportivo del club, Max Eberl, explicó hace unos días que el técnico arrastraba la infección desde hacía una semana y que, además, padecía molestias en la cadera que le dificultaban caminar y, entre otras cosas, subir escaleras.

Durante la victoria por 6-1 ante el Leipzig, el pasado sábado, Kompany permaneció sentado en el banquillo, sin ser muy protagonista. Pese a ello, regresó a la banda el pasado miércoles para dirigir al Bayern en el partido de Champions contra el Arsenal, encuentro que terminó con empate a dos entre los dos conjuntos.

El propio entrenador reconoció entonces que no había escuchado las señales de su cuerpo y que había seguido trabajando pese a encontrarse mal.