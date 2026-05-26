Pedro Porro: "Jugar el Mundial con tu país es un sueño cumplido"

Este lunes hemos conocido la lista de convocados de España para la disputa del Mundial y uno de los protagonistas ha sido Pedro Porro. El futbolista del Tottenham, que se quedó a las puertas de formar parte del equipo de la Eurocopa en 2024, jugará este verano su primer gran torneo con la selección española.

"Ha sido muy emocionante (…) Estoy muy feliz, llevaba mucho tiempo trabajando para que suceda algo así (...) Tenía la espinita clavada, jugar el Mundial con tu país es un sueño cumplido", ha explicado el lateral derecho, que ha asegurado haber estado concentrado "hasta el último minuto" en un campeonato como la Premier League, en el que su equipo ha asegurado la permanencia en la última jornada.

Ha sido una temporada difícil para Porro en la que ha visto pasar a varios entrenadores por el banquillo del Tottenham, aunque ha sido importante para todos, y también en los últimos meses para De la Fuente. "El míster me conoce desde las categorías inferiores y siempre he tenido esa confianza", explica en Radioestadio Noche.

De la misma manera, Porro ha querido mandar un mensaje a futbolistas que han sido importantes para España en los últimos años, pero que finalmente se han quedado fuera de la lista por lesión o por la competencia, como Fermín o Alex Remiro: "Son excelentes personas y excelentes jugadores".

El de Pedro Porro será, además, uno de los nombres que suene en las próximas semanas cuando se abra el mercado de fichajes, y uno de los clubes al que los rumores le han acercado en las últimas ventanas es al Real Madrid, donde la próxima temporada ya no estará Dani Carvajal.

"Tengo contrato con el Tottenham. No he tenido tiempo ni para mirar un poco de reojo porque hemos estado concentrados hasta el último minuto. No quiero escuchar nada, quiero desconectar y disfrutar", explica en Radioestadio Noche sobre su futuro.