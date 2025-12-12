El 'Pacha' Espino sale al rescate del Rayo

Tras la dolorosa e inesperada derrota de la última jornada frente al Slovan de Bratislava, el Rayo llegó a esta cita con poco margen de error en busca del acceso directo a octavos y prevenido acerca de otro rival desconocido para el gran público pero que está completando una gran competición continental. El equipo madrileño salió muy intenso al césped, desde el primer momento trató de llevar la iniciativa ofensiva y mantener la posesión y, a los seis minutos, consiguió abrir el marcador. Lo hizo con un centro cruzado al corazón del área de Álvaro García que fue superando a los centrales locales hasta llegar a Sergio Camello, que remató totalmente solo a gol.

El mismo protagonista, Camello, estuvo cerca de ampliar la ventaja del Rayo poco después con dos disparos a los postes que dieron muestra de la superioridad del equipo madrileño, que durante mucho tiempo sometió a su rival, que, sin prisa, esperó su oportunidad. Ésta llegó a los 43 minutos cuando Augusto Batalla despejó de puños un balón, muy forzado por la cantidad de jugadores que tenía delante, y éste le cayó a Jesús Imaz, que viendo la posición del portero argentino elevó su remate para superarlo a gol. La segunda parte comenzó con un susto tremendo para el Rayo. Una buena jugada combinativa del conjunto polaco a punto estuvo de suponer el segundo tanto de los locales con un remate muy claro de Jesús Imaz que se marchó por encima del travesaño.

La mejoría del Jagiellonia, y sobre todo la sensación de comodidad que estaba dando sobre el césped, provocó que Iñigo Pérez moviera su banquillo y diera entrada a Fran Pérez, Jorge de Frutos y 'Pacha' Espino, que nada más entrar al césped se sacó un latigazo casi en línea de fondo del costado izquierdo que pilló desprevenido a Abramowicz, que llegó tarde al primer palo por el que se coló el balón. Ese gol le sentó muy bien al Rayo, que dio la sensación de renovar sus energías para volver a hacerse dueño del partido frente a un Jagiellonia que, al jugar contra el reloj, cometió algunas imprecisiones que le hicieron mucho daño en su área.

Los minutos finales se jugó al compás de lo que quiso el Rayo, que poco a poco fue ralentizando el ritmo centrando sus esfuerzo en no cometer errores y, sobre todo, evitar jugadas rápidas de su rival, consciente de la velocidad y calidad del angoleño Afimico Pululu. Con este resultado el Rayo Vallecano suma diez puntos a falta de una jornada para la conclusión de la fase de grupos de la Liga Conferencia y dependerá de sí mismo en el último partido frente al Drita de Kosovo para quedar entre los ocho primeros que accederán a octavos de forma directa.