Omar El Hilali, sobre los cánticos xenófobos de Cornellá: "Hasta que no se actúe con mano dura no va a cambiar"

La actualidad deportiva de la pasada semana estuvo marcada por los cánticos xenófobos que un numeroso grupo de aficionados gritó en el España - Egipto disputado en Cornellá (Barcelona) y que dieron la vuelta al mundo.

"¡Musulmán el que no bote!", fue lo que se cantó en el estadio del RCD Espanyol, provocando numerosas críticas, la apertura de un expediente de la FIFA a España y el malestar de futbolistas como Lamine Yamal.

Este jueves, en la previa del derbi entre el Barça y el Espanyol, ha pasado por Radioestadio NocheOmar El Hilali, futbolista marroquí del conjunto perico, que ha revelado cómo se sintió al escuchar ese tipo de cánticos en el estadio en el que juega todas las semanas.

"Claro que me duelen (…) No es de buen gusto que griten eso, como no lo es que lo griten de cualquier religión (…) Hasta que no se actúe con mano dura, no va a cambiar", ha explicado.

El Hilali fue, además, víctima hace unas semanas de un presunto comentario racista de Rafa Mir durante el Elche - Espanyol disputado en el Martínez Valero. El marroquí avisó al árbitro de que el delantero del equipo ilicitano le había dicho "viniste en patera".

"Es diferente que te lo diga un aficionado, que te lo diga un compañero de profesión te jode más (…) No quise parar el partido ni armar el paripé porque no soy una persona a la que le guste llamar la atención", ha explicado en Radioestadio Noche sobre el incidente.