Ya es oficial, Alexia Putellas es nueva jugadora del London City Lyonesses: "La ambición del club conecta profundamente conmigo"

Alexia Putellas jugará en el London City Lionesses a partir de la próxima temporada. El club inglés lo ha anunciado a lo grande, desde Nueva York y con una espectacular bienvenida. El equipo , propiedad de Michele Kang, dueña de otros equipos como el OL Lyonnes, ha ascendido este año a la Women's Super League, la primera división femenina inglesa.

"El London City se enorgullece de anunciar el fichaje de la doble Balón de Oro Alexia Putellas", ha señalado el club inglés, a la par que ha calificado la incorporación de la doble Balón de Oro como "un momento histórico" para el club.

La centrocampista ha reconocido tener muchas ganas de empezar el nuevo proyecto y estar "encantada", a la par de señalar que es "un privilegio" ser parte de él. Asimismo, ha explicado las razones que le han llevado a tomar la decisión de formar parte de su plantilla: "Es un club independiente porque no hay un equipo masculino y compartimos la misma visión".

El London City es un equipo sin sección masculina

"Su firme compromiso por crecer como un club independiente dedicado exclusivamente al fútbol femenino conectan profundamente conmigo", ha añadido la exjugadora blaugrana. Una visión compartida por Kang, que ha puesto en valor la importancia de que el club no tiene sección masculina, lo que le permite mantenerse totalmente "por sí mismo" y que es algo necesario en el fútbol femenino.

"Que los equipos se puedan mantener por sí mismos, que las facilidades se creen para mujeres, no para los hombres, y que las próximas generaciones puedan beneficiarse desde muy temprano de lo que estamos construyendo y puedan perseguir sus sueños. Intentaremos pelear juntas porque queremos perseguir ese futuro", ha dicho la presidenta del club.

De la misma manera, Kang ha relatado lo bien que le va a venir al club una jugadora como Alexia, porque "ella puede hacer que los fans vengan cada semana a animarnos. Su marca, su reputación, su nombre crearán más pasión".

14 temporadas en el Barça

Alexia Putellas confirmó su marcha del FC Barcelona, el equipo de su vida, tras 14 temporadas en las que lo ha ganado todo: 4 Ligas de Campeones, 10 Ligas españolas, 10 Copas de la Reina, 6 Supercopas de España, 8 Copas Cataluña en 508 partidos en los que también marcó 159 goles. Por ello, se ha mostrado de nuevo agradecida al club, algo que ya hizo en el homenaje de despedida que le organizaron.

Al término de su presentación, Alexia Putellas posó con su nueva camiseta azul luciendo el número 11 a su espalda y ha asegurado que por el momento no va a dejar el fútbol y que va a dar lo mejor de sí misma tanto para el club como para los aficionados.