Alexia Putellas: "Este era el final perfecto"

"Es la decisión más importante de mi vida, no existe un único factor para tomarla. Por la exigencia conmigo misma, por lo que el Barça supone para mí y mi familia, sentía que continuar podía desdibujar el camino que hemos hecho. Levantar la cuarta 'Champions' ha sido el momento perfecto", ha explicado la jugadora de Mollet del Vallès (Barcelona). La internacional española se ha despedido del club de su vida en un evento al que asistió la plantilla y el cuerpo técnico, además del presidente en funciones, Rafa Yuste, y el presidente electo, Joan Laporta, así como los integrantes de la junta directiva, leyendas del club como Carles Puyol, y familiares de la jugadora.

Putellas, que llegó al Barcelona en 2012, cuando fichó con 18 años del Levante tras haber jugado antes en la cantera del club catalán y en el Espanyol, ha comparecido en el césped del Camp Nou, rodeada de los 38 títulos conquistados con el Barça y los dos Balones de Oro que ganó en 2021 y 2022, en un evento dirigido por la presentadora Marta Torné. "Ayer sentía un vacío enorme, me dolía mucho el corazón, y hoy estoy llena de amor, muy feliz", ha confesado Alexia, quien ha admitido que cuando empezó a jugar "nunca hubiera creído todo lo que vendría".

La jugadora ha reconocido que "no sabía cuántos títulos había ganado" con el Barça, pues siempre ha pensado en el siguiente, y ha señalado su voluntad de "no quedarse estancada en todo lo logrado". En referencia a su decisión, ha destacado la importancia de saber "que el equipo seguirá ganando" sin ella y el hecho de sentir que se había "vaciado". "No me veía de otra manera que no fuera dando el cien por cien, llevándome al límite con el mismo nivel de energía y exigencia que he tenido durante catorce años. Este era el final perfecto", ha añadido. Putellas, que se ha emocionado en varios momentos, ha tenido palabras de agradecimiento para sus compañeras, el cuerpo técnico, la junta directiva y su familia: "Gracias a ellos he podido cumplir mi sueño, una historia perfecta". Y en múltiples ocasiones se ha referido a su padre, fallecido en 2012 pocos meses antes de su fichaje por el Barça: "Es una pena que no haya estado para disfrutarlo, pero he cumplido el objetivo".