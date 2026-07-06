El viral abrazo de Haaland sin camiseta a la princesa Ingrid de Noruega tras la histórica eliminación de Brasil

La selección de Noruega ya es una de las grandes sensaciones de esta Copa del Mundo 2026. El combinado nórdico ha logrado hacer historia al clasificarse por primera vez a la ronda de cuartos de final, y no lo ha hecho precisamente por la vía fácil: lo ha conseguido eliminando en octavos a toda una pentacampeona del mundo como Brasil.

Un encuentro tenso en el que los goles tuvieron que esperar hasta la segunda mitad, momento en el que Erling Haaland decidió desatascar el partido. El delantero firmó un doblete para certificar el billete de su selección, a pesar de que en los últimos segundos del choque Neymar maquillase el resultado para la "canarinha" al transformar un penalti que supuso su único tanto en esta cita mundialista.

Más allá de lo puramente deportivo, Haaland no solo lideró la gesta sobre el césped, sino que se ha convertido en todo un fenómeno viral del torneo al protagonizar dos de las imágenes más virales de la competición. El ariete desató la locura en el estadio recreando la famosa celebración vikinga, tambor en mano junto a la grada, y emulando el ritmo de un remo a bordo de un drakkar.

Por otra parte, la propia Casa Real de Noruega no quiso perderse el hito histórico y bajó en persona a los vestuarios para felicitar a la plantilla. El perfil oficial compartió un video donde se desvela la intrahistoria de esta euforia nórdica.

Unas imágenes que muestran un momento divertido y espontáneo que ya acumula millones de reproducciones en redes sociales: un Haaland sin camiseta, empapado en sudor, fundiéndose en un efusivo abrazo con la princesa Ingrid Alexandra. Este gesto se ha convertido en una de las anécdotas más virales de la competición al romper con cualquier tipo de protocolo entre la realeza y el combinado nórdico.