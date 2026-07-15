La vicepresidenta de Argentina carga contra Inglaterra antes de la semifinal: "Jugamos contra los piratas usurpadores"

Horas antes de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, la vicepresidenta Victoria Villarruel ha llamado "piratas usurpadores" a los ingleses. "Jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío; contra los ingleses siempre es algo más", ha dicho. "Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro".

Estas declaraciones de la vicepresidenta argentina vinculan el encuentro directamente con la histórica reclamación argentina de soberanía sobre las islas Malvinas. Recordemos que en abril de 1982, según apunta la agencia EFE, el Gobierno argentino de aquel momento ordenó una invasión militar de las islas Malvinas. Esto desató un conflicto armado contra Reino Unido por la soberanía de este archipiélago, dejando 904 muertos de ambos países.

Quién fue el padre de Villarruel

La vicepresidenta guarda especial relación con estos hechos debido a que su padre, Eduardo Marcelo Villarruel, participó en la Guerra de Malvinas. Según la citada agencia de noticias, lo hizo como militar en misiones de inteligencia y combates. Después, fue prisionero de las fuerzas británicas.

La publicación de Villaruel se produce en un contexto en el que la clasificación de la selección argentina a las semifinales contra Inglaterra volvió a colocar la cuestión de las Malvinas en el centro de la conversación pública.

Tras el regreso de Argentina a la democracia, en 1983, el país ha mantenido de forma ininterrumpida su reclamación de la soberanía sobre las islas en foros internacionales, mientras que la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de la ONU han reiterado en numerosas ocasiones el llamado a negociaciones bilaterales, sin que el Reino Unido haya aceptado retomarlas. Por ello, Inglaterra representa para Argentina un rival de especial significado en los Mundiales.

Histórico de partidos

Argentina e Inglaterra se han enfrentado cinco veces en los Mundiales. Inglaterra ganó en 1962, 1966 y 2002, mientras que Argentina se impuso en 1986 y en 1998, cuando avanzó por penaltis tras un empate 2-2 en los octavos de final.

Sin embargo, de cara al partido de este miércoles, el Ministerio de Seguridad de Argentina lo califica como el de "mayor riesgo" del Mundial 2026. Tanto es así que las autoridades de ambos países, junto con la FIFA y agencias de seguridad estadounidenses, han coordinado un dispositivo especial con accesos diferentes para las dos aficiones y refuerzos policiales.