Vicente del Bosque señala en qué se parece la selección de 2026 a la del 2010 que conquistó el primer Mundial para España: "Cada una respira de una forma especial"

Radioestadio ha comenzado su último programa del Mundial 2026 con un invitado de honor: Vicente del Bosque ha compartido con Edu García los recuerdos más especiales de aquel primer Mundial que conquistó España en 2010 ante Holanda. "Me acuerdo de casi todo lo que hice", ha señalado antes de ponerse en la piel del actual seleccionador, Luis de la Fuente, y de los jugadores que estarán viviendo estas últimas horas antes del partido contra Argentina con muchos nervios.

"No deja de ser solo un partido de fútbol"

"Cada uno expresa sus emociones como puede o como quiere. Es normal que piensen que es un día muy importante para ellos. Que lo piensen, pero que se relajen porque, al fin y al cabo, no deja de ser solo un partido de fútbol en el que queremos representar a nuestro país de la mejor manera posible y cumplir con la responsabilidad de cada uno: seleccionador o jugador", ha asegurado.

El exseleccionador nacional ha explicado cómo esta España representa a su fútbol con una idea muy clara, todo ello, impulsado por unos jugadores que ha traído Luis de la Fuente y que "han bebido en las fuentes de Luis durante muchos años porque los ha tenido de chavales y han ido creciendo" con él: "No digo que todo sea un fútbol común del estilo de España, pero sí que tiene que ver con eso".

¿En qué se parece la Roja de 2026 a la del año 2010? En varias columnas, Del Bosque ha escrito que cada uno tiene una autonomía y que está bien que comparemos las entidades que tiene cada Selección, pero que las dos respiran de una manera muy especial: "Eso pasa con los clubes. Hay algunos que tienen un estilo de juego muy reconocido y otros menos [...], pero no tiene por qué ser un sistema común y un sistema para todos porque no hay algo fijo, una receta para todos".

"Tranquilos, sois mejores"

En un momento de la entrevista, Alberto Collado le ha preguntado al míster por la columna que escribió Fernando Torres y en la que desveló que en la última charla que les dio antes de enfrentarse contra Holanda, les dijo "tranquilos, sois mejores".

Del Bosque ha reconocido que ese era un momento para "rebajar la tensión" que podían tener y enfrentarse a un partido de la "mejor manera posible con el entusiasmo y la emoción que requiere, pero tampoco sin pasarse".

"Les dije algo así como que éramos jugadores de fútbol, que no éramos militares, que éramos jugadores que queríamos jugar y que toda España estaba pendiente de nosotros. Como ahora, una España está pendiente de lo que ocurra ante Argentina", ha recordado.

Finalmente, ha confesado que ha tenido la oportunidad de estar presente en el estadio donde se disputará la final "a través de la FIFA" y que la RFEF le llamó: "Pero prefiero no ir. No porque esté mal y me duela todo, pero estoy mejor en casa. Se lo agradezco a la Federación y a la FIFA".