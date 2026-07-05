Viagra para combatir la altitud del estadio Azteca o el temor a los disturbios de los aficionados durante la noche: las polémicas del México - Inglaterra

México e Inglaterra se ven las caras en la madrugada de este domingo (02:00 hora española) por un puesto en cuartos de final. 'El Tri' llega con pleno de victorias y solo un gol en contra, mientras que los 'Three Lions' han sufrido en algún partido más de lo esperado y tienen que confiar en el potencial de Jude Bellingham y Harry Kane.

A la selección inglesa se le suman, además, otros inconvenientes. Y es que, desde que se supone que este era el cruce de octavos, el partido ha estado rodeado de polémicas. La última es la posibilidad de que los jugadores utilicen viagra para adaptarse mejor a las condiciones climatológicas, ya que el estadio Azteca está situado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, ha confirmado que sabe que la altitud influye en un peor rendimiento, pero en rueda de prensa, entre risas tras ser preguntado por el posible uso de la Viagra, ha asegurado que "esa información y ese soporte no me llegaron, así que eso no es cierto".

¿Por qué viagra?

El diario inglés The Sun fue el primero en especular sobre la posibilidad de que los jugadores ingleses utilizaran este fármaco. ¿No está vetada por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA)? La respuesta es que no. El sildenafil es el principio activo de la viagra y no aparece en la lista de sustancias prohibidas, por lo que podrían usarla.

¿Cómo ayuda la viagra al rendimiento? Según varios estudios, este medicamento está demostrado que reduce la presión arterial en los pulmones y ayuda con la sensación de fatiga y los mareos a grandes altitudes. Esto es porque dilata los vasos sanguíneos de los pulmones y favorece que el oxígeno llegue mejor a todo el cuerpo.

De hecho, el propio seleccionador inglés ha hablado sobre estos síntomas y ha asegurado que él sintió un "ligero dolor de cabeza" durante el día, que no durmió "tan bien" como las jornadas anteriores y que incluso se nota cuando no están entrenando. "Pero nada que no se pueda soportar", ha expresado, al tiempo que ha contado que los jugadores lo notaron al principio de la sesión, pero conforme pasaron los minutos lo llevaron mejor.

El cambio de horario para favorecer la seguridad

El partido también ha estado marcado por otras polémicas, como la posibilidad de cambiar la hora. El viernes se estudió la posibilidad de adelantar el partido por si había tormenta eléctrica y posibles problemas de seguridad si ganaba México, como ocurrió tras ka victoria ante Ecuador.

Se planteó la posibilidad de que se jugara a medio día (hora local), añadiendo más problemas relacionados con la altitud, pero mejoras en lo referente al control. Si bien, la FIFA ha determinado mantener el horario establecido desde el principio, las 18:00 horas (02:00 horas en España).

El descanso que Ecuador no tuvo

Otro problema ha sido el descanso e intentar mantener en secreto el hotel de concentración, para evitar lo que ocurrió con Ecuador -el equipo ha presentado una queja después que aficionados mexicanos se presentaran en el hotel durante la madrugada tocando las bocinas de los coches, lanzando petardos...-.

Por eso, los ingleses han apurado al máximo su viaje a México, para evitar que les ocurriera lo mismo, y solo van a pasar en el país azteca el tiempo mínimo obligado por la FIFA. "Usaremos tapones", dijo entre risas Tuchel en una de las ruedas de prensa.