La surrealista conversación entre Ana Botín, Juan Roig y el conocido youtuber Speed: "Tienes que abrir una cuenta…"

La Selección Española disputará la segunda final de la Copa del Mundo de su historia este domingo 19 de julio tras derrotar a Francia, una de las grandes favoritas. Los de Luis de la Fuente firmaron una sobresaliente actuación y completaron su mejor partido en lo que va de torneo para certificar su lucha por el título.

Una de las imágenes más curiosas que se produjeron en las gradas del AT&T Stadium de Dallas durante la celebración de este encuentro aunó a tres celebridades de ámbitos totalmente dispares: por un lado, el streamer estadounidense IShowSpeed, que se encontraba retransmitiendo en directo, y por otro, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y el máximo accionista de Mercadona, Joan Roig, quienes se acercaron a saludarlo.

Apenas coincidieron un minuto en pantalla, pero esos segundos se han propagado con rapidez hasta convertirse en una de las escenas más virales del momento. Al comienzo de la interacción, Botín le pide una fotografía al creador de contenido y aprovecha la ocasión para informarle de que es la presidenta de una entidad financiera líder, describiéndola como "el JPMorgan de Europa".

La máxima responsable del Banco Santander también aprovechó el momento para presentarle a Roig, definiendo a Mercadona como "el Walmart de España" y refiriéndose a ellos mismos como "dos de las personas más importantes de Europa", ante lo que Speed reaccionó con su tradicional y expresivo "guau".

Sin embargo, lo más llamativo llegó cuando Botín instó al streamer a contratar sus servicios: "Tienes que abrirte una cuenta en Openbank, ofrece una rentabilidad excelente; te pagamos un 4% por tus ahorros", le comentó. Ante una situación tan surrealista, Speed salió del paso respondiendo que "necesitaba una buena puntuación de crédito" justo antes de saludar a otra persona y dar por concluida la conversación.

Tras el revuelo generado en las redes sociales, la propia presidenta del Banco Santander compartió el vídeo en su cuenta de Instagram con un toque de humor: "¡Qué partido! Y ojalá haya al menos un cliente más de Openbank".