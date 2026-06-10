El surrealista cargamento de Noruega para el Mundial: 300 kilos de pescado rojo, 116 kilos de queso y 6.000 naranjas

Menos de 24 horas para que arranque el Mundial de 2026. Las 48 selecciones ya se encuentran concentradas en sus respectivos campamentos preparando los partidos de la fase de grupos ante la expectación de los aficionados, que quieren ver a su selección llegar a lo más alto de la cita mundialista.

Un torneo que tiene sabor especial para algunas selecciones, ya que regresan a un Mundial después de mucho tiempo. Es el caso de Noruega, liderada por Erling Haaland. Los vikingos vuelven a una Copa del Mundo después de 28 años de sequía en un grupo que, sin duda, es de los más complicados.

Francia, Senegal e Irak comparten grupo junto a Noruega, por lo que la exigencia es máxima. Por ello, la selección ha decidido llevar al Mundial un cargamento un tanto especial. Más allá de amuletos, equipaciones y todo tipo de utensilios deportivos, Noruega ha cargado en sus maletas su propia alimentación, con productos nacionales.

Noruega se lleva su alimentación al Mundial

Ante la previsión de estar el mayor tiempo posible en el Mundial, la selección noruega se ha equipado con multitud de alimentos. En concreto, el combinado vikingo se ha llevado hasta América 300 kilos de pescado rojo, 116 kilos de queso y 6.000 naranjas, además de sus propios cocineros.

El menú de la selección está dirigido por el chef Aron Espeland, que lleva trabajando con el equipo 35 años. Según el chef, la idea de llevar su comida tiene que ver con el aspecto psicológico, un factor clave en el fútbol. La explicación reside en que este tipo de alimentos recuerdan a las comidas familiares para los jugadores, algo que ayudaría a tener la mayor normalidad durante los días de concentración.

"Queremos lo que consideramos bueno y trabajamos con los mejores ingredientes noruegos disponibles. Nos enorgullece poder servirlo cuando realmente importa", explicaba Espeland en la televisión pública de Noruega antes de partir a Carolina del Norte, el lugar de concentración de Noruega.

Las expectativas para este Mundial

La selección escandinava es una de las mayores incógnitas de este Mundial. Un equipo que cuenta con jugadores de primer nivel y que tiene claras posibilidades de pasar la fase de grupos y, por qué no, de ir avanzando rondas en función de sus prestaciones y del rival que tenga enfrente.

Llega tras haber quedado primera en su grupo europeo de clasificación y haberse clasificado de manera directa imponiéndose a Italia en la última jornada: un 4-1 en Roma con dos goles de Haaland que selló la vuelta a una Copa del Mundo veintiocho años después.

Sin duda, el jugador del Manchester City es la gran referencia de Noruega. Con un promedio cercano a los dos goles por partido en la fase clasificatoria, el delantero del City es el argumento perfecto para soñar con alcanzar las últimas fases del campeonato.