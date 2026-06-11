La selección de Haití se ve obligada a cambiar su camiseta del Mundial por un "símbolo bélico"

La selección de Haití deberá modificar su camiseta oficial para el Mundial 2026. Así lo ha establecido la FIFA, la cual considerara que uno de los elementos del diseño podría interpretarse como un símbolo político o bélico, vulnerando las normas de neutralidad que rigen la competición.

La polémica gira en torno a una ilustración inspirada en la Batalla de Vertières, el enfrentamiento de 1803 que selló la derrota de las tropas napoleónicas y abrió el camino hacia la independencia haitiana. El diseño, elaborado por la firma colombiana Saeta, incluía la imagen de un revolucionario levantando una bandera, un homenaje a uno de los episodios más importantes de la historia nacional del país caribeño.

La FIFA prohíbe cualquier motivo político en las equipaciones

A pesar de las explicaciones de la selección y los fabricantes, la FIFA ha interpretado que algunos de estos elementos podían ser percibidos como una referencia militar o política, algo prohibido por el reglamento sobre equipaciones oficiales. Como consecuencia, la federación haitiana ha tenido que retirar las imágenes cuestionadas y presentar una versión modificada de la camiseta a unas horas del inicio del torneo.

La decisión ha generado malestar entre aficionados, historiadores y dirigentes deportivos de Haití, que defienden que el diseño pretendía destacar la identidad cultural y la lucha por la libertad del país, sin transmitir ningún mensaje político contemporáneo. La empresa fabricante aseguró que la camiseta fue concebida como un tributo al pueblo haitiano y no como una declaración ideológica.

La controversia llega en un momento especialmente significativo para Haití, que disputará su primer Mundial en más de medio siglo. La clasificación para la Copa del Mundo 2026 ha sido considerada un símbolo de esperanza para una nación que atraviesa una profunda crisis social y económica.

Por ahora, la FIFA no ha detallado públicamente qué versión definitiva del uniforme utilizará Haití durante el campeonato, aunque la selección ya ha realizado los cambios exigidos para poder participar sin contratiempos en el torneo.

Casos similares

Selección de Camerún con su famosa equipación sin mangas. | Getty Images

Son varias las selecciones que se han visto obligadas a modificar sus indumentarias para un Mundial y otras competiciones continentales, aunque quizás el caso más destacado sea el de Camerún.

Los leones indomables se presentaron a la Copa África 2002 y al Mundial de Corea y Japón con una camiseta sin mangas, algo totalmente novedoso e inédito hasta la fecha. La organización le obligó a vestir una con mangas, por lo que se pusieron una camiseta negra debajo. Dos años después, intentaron llevar una camiseta unida al pantalón, lo cual fue sancionado por la FIFA.

En el caso de Irlanda, la FIFA multó a la federación porque la camiseta incluía una referencia conmemorativa al centenario del Levantamiento de Pascua de 1916, un acontecimiento clave en la independencia de Irlanda. El organismo entendió que se trataba de un mensaje político y prohibió a la selección irlandesa incluir dicho término.