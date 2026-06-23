Qué partidos hay hoy en el Mundial: los grupos K y L afrontan su segunda jornada

La segunda jornada de los grupos K y L del Mundial 2026 centra toda la atención este martes y la madrugada del miércoles. Varias selecciones pueden dejar encarrilado su pase a los dieciseisavos de final, mientras que otras están obligadas a puntuar para no llegar al límite en la última fecha de la fase de grupos.

La actividad comenzó durante la madrugada con los últimos encuentros de los grupos I y J. Noruega se impuso a Senegal por 3-2 en un vibrante encuentro y dio un paso de gigante hacia la siguiente ronda. Poco después, Argelia derrotó a Jordania por 2-1 y mantiene intactas sus opciones de clasificación.

Partidos de hoy en el Mundial 2026

19:00 horas | Portugal - Uzbekistán (Grupo K)

Portugal afronta un encuentro clave tras el inesperado empate (1-1) frente a la República Democrática del Congo en su debut. La selección de Roberto Martínez necesita sumar los tres puntos para no jugarse gran parte de sus opciones en la última jornada ante Colombia. Cristiano Ronaldo volverá a liderar a una selección lusa que parte como favorita frente a una Uzbekistán que cayó ante los cafeteros en la primera fecha.

22:00 horas | Inglaterra - Ghana (Grupo L)

Inglaterra llega reforzada tras imponerse por 4-2 a Croacia en la jornada inaugural. Los de Gareth Southgate podrían dejar prácticamente sellada su clasificación si derrotan a una Ghana que también arrancó con victoria tras superar por la mínima a Panamá (1-0).

01:00 horas | Panamá - Croacia (Grupo L)

Ya en la madrugada del miércoles, Panamá y Croacia disputarán uno de los partidos más delicados de la jornada. Ambos conjuntos necesitan puntuar después de comenzar el torneo con derrota y el equipo que pierda podría quedar muy cerca de la eliminación.

04:00 horas | Colombia - República Democrática del Congo (Grupo K)

La jornada concluirá con el duelo entre Colombia y la República Democrática del Congo. Los cafeteros lideran el grupo tras vencer a Uzbekistán (3-1) y una nueva victoria les permitiría acariciar el billete para las eliminatorias. Enfrente estará una selección congoleña que sorprendió al sumar un punto ante Portugal y que quiere seguir siendo una de las revelaciones del campeonato.

Así están los grupos K y L

En el Grupo K, Colombia lidera la clasificación con tres puntos tras su victoria en el estreno. Portugal y República Democrática del Congo suman uno después de empatar entre sí, mientras que Uzbekistán cierra la tabla sin puntos.

Por su parte, el Grupo L está comandado por Inglaterra y Ghana, ambos con tres puntos después de ganar en la primera jornada. Croacia y Panamá todavía no han estrenado su casillero y afrontan esta segunda fecha con la obligación de reaccionar.

Una jornada que puede marcar el futuro de varios favoritos

La segunda fecha de la fase de grupos suele ser decisiva en los Mundiales y esta edición no será una excepción. Portugal busca disipar las dudas de su estreno, Inglaterra quiere confirmar su candidatura al título y Colombia aspira a convertirse en una de las primeras selecciones clasificadas para las eliminatorias.

Cuatro partidos, ocho selecciones y mucho en juego en una jornada que puede empezar a definir el futuro de los grupos K y L en el Mundial 2026.