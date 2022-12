Polémica del VAR en el Japón - España: ¿sale el balón en el segundo gol de los japoneses?

Minuto 51 del Japón-España. 1-1 en el marcador cuando Mitoma progresa hasta la línea de fondo y pone un balón para que Tanaka marque el 2-1, pero ese esférico parece que se ha marchado fuera.

No es así después de la intervención del VAR, que demoró la decisión unos minutos hasta que confirmó de manera definitiva el 2-1 a favor de Japón.

La decisión trajo polémica: ¿salió el balón o no? Las capturas del momento han invadido las redes sociales, con distintas perspectivas que no han aclarado del todo si el esférico va más allá de la línea de fondo o no.

Las otra polémica del Mundial

En el Argentina - Polonia de fase de grupos, el VAR también tuvo que intervenir para dictaminar si había penalti de Szcesny sobre Messi, que había tocado la cabeza de Messi en su salto para tratar de llegar al balón.

Tras unos minutos, el VAR llamó al colegiado principal para ver la acción, y éste decidió pitar penalti a favor de la albiceleste. Una decisión con controversia para los daneses, que no entendieron el penalti, aunque acabaron perdiendo 0-2 con los goles de Mac Allister y Julián Álvarez. Messi falló el penalti.