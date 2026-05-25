Los nueve jugadores de apoyo de la Selección: qué papel tendrán y hasta cuando estarán con el grupo

La Selección Española de Fútbol ya se prepara para el arranque del Mundial de 2026. Antes de la primera cita ante Cabo Verde, el conjunto de Luis de la Fuente afrontará dos partidos amistosos que serán muy importantes en la preparación del torneo. Los encuentros tendrán lugar el 4 y 9 de junio ante Irak y Perú, respectivamente, pero aparece un inconveniente.

Y es que algunos de los futbolistas convocados se incorporarán más tarde debido al compromiso con sus clubes para disputar la final de la UEFA Champions League y la Conference League. Es por ello que el seleccionador nacional ha escogido hasta nueve futbolistas para que formen parte de la expedición hasta que finalice el encuentro frente a Irak.

Estos son los nueve futbolistas de apoyo de la Selección Española

Además de los 26 jugadores convocados por Luis de la Fuente para el Mundial, nueve nombres más se unirán al combinado español. Estos son Marc Bernal (Barcelona), Javi Rodríguez (Celta), Jesús Rodríguez (Como), Leo Román (Mallorca), Gonzalo García (Real Madrid), Sergio Gómez, Jon Martin y Beñat Turrientes (Real Sociedad) y Javi Guerra (Valencia).

¿Qué son los jugadores de apoyo?

Los llamados jugadores de apoyo servirán principalmente para que la Selección Española pueda preparar correctamente los entrenamientos previos a los dos partidos amistosos que se disputarán en el mes de junio. Debido a las numerosas bajas que tendrá la plantilla por las respectivas finales europeas (Champions League y Conference), el seleccionador ha decidido incorporar a nueve futbolistas para acompañar al grupo durante los primeros días de concentración, participando con total normalidad.

Una vez llegue el 4 de junio, estos jugadores quedarán liberados. Por su parte, lo más destacado es que ninguno de los nueve jugadores forman parte de la prelista de 55, por lo que no podrán sustituir a ningún posible lesionado de los 26 protagonistas.

¿Hasta cuándo estarán con el equipo?

Los futbolistas seleccionados se incorporarán el30 de mayo y formarán parte del grupo hasta el 4 de junio. Así lo anunciaba esta mañana el técnico español en la rueda de prensa posterior al anuncio de la convocatoria: "Estos jugadores comenzarán la concentración con nosotros el día 30 y estarán hasta el día 4 una vez que se juegue y se dispute el partido en Coruña contra Irak".

Seis días en los que estarán a total disposición del entrenador para los entrenamientos de la selección absoluta.