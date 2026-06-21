Las notas de España contra Arabia Saudí: la vuelta de Lamine lo cambia todo

España reaccionó de la mejor manera posible. Tras el decepcionante empate sin goles ante Cabo Verde en el estreno mundialista, la selección de Luis de la Fuente recuperó su mejor versión para imponerse con contundencia a Arabia Saudí (4-0) y dar un paso de gigante hacia los dieciseisavos de final.

La gran noticia fue el regreso de Lamine Yamal al once titular. El extremo del Barcelona revolucionó el ataque español desde el primer minuto y demostró que es el futbolista capaz de marcar las diferencias en esta selección. Junto a él brilló un Mikel Oyarzabal estelar, autor de dos goles y una asistencia en apenas 45 minutos.

España dominó de principio a fin. Más vertical, más dinámica y con mucha más presencia en campo rival que en el debut, La Roja dejó encarrilado el partido antes del descanso con un contundente 3-0 y terminó redondeando la goleada en la segunda mitad.

Los sobresalientes de España

La figura del encuentro fue Lamine Yamal. Apenas necesitó una parte para demostrar por qué es uno de los futbolistas más determinantes del Mundial. Abrió el marcador, generó peligro constante y obligó a Arabia Saudí a multiplicar las ayudas defensivas para intentar frenarlo.

También brilló Mikel Oyarzabal. Si ante Cabo Verde apenas pudo entrar en juego, esta vez firmó una actuación espectacular con dos goles y una asistencia. El delantero de la Real Sociedad fue decisivo en los primeros 45 minutos y disipó cualquier duda sobre su papel como referencia ofensiva.

Otro de los grandes nombres propios fue Rodri. El centrocampista del Manchester City recordó al futbolista que domina los partidos desde la medular. Marcó el ritmo, dio sentido a la circulación y permitió que Pedri y Dani Olmo encontraran espacios entre líneas.

Pedri y Olmo encuentran su sitio

El buen partido de Rodri ayudó a que Pedri mostrara una versión mucho más reconocible. El canario participó constantemente en la construcción, pidió el balón y apareció en zonas de influencia durante toda la primera mitad.

Por delante, Dani Olmo aportó fluidez y movilidad. España encontró muchos más espacios por dentro y las transiciones ofensivas fueron mucho más limpias que en el estreno. El atacante fue uno de los jugadores más activos hasta ser sustituido entre aplausos.

Una defensa sin sobresaltos

Arabia Saudí apenas inquietó a la selección española. Unai Simón tuvo muy poco trabajo, aunque respondió con seguridad cuando fue requerido.

Por delante, Cubarsí y Laporte vivieron una tarde tranquila. La pareja de centrales apenas sufrió ante el ataque saudí y mostró una imagen mucho más sólida que la ofrecida en algunos momentos del debut.

En los laterales, Pedro Porro volvió a destacar por sus constantes incorporaciones al ataque, mientras que Marc Cucurella fue de nuevo una de las principales armas ofensivas de España. El cuarto gol llegó precisamente tras un remate suyo que acabó convirtiéndose en un tanto en propia puerta.

Los cambios tuvieron menos protagonismo

Con el encuentro decidido al descanso, Luis de la Fuente aprovechó para repartir minutos. Yeremy Pino, Mikel Merino, Nico Williams, Fabián Ruiz y Ferran Torres participaron en la segunda mitad, aunque el ritmo del partido bajó considerablemente.

Ferran estuvo muy activo y llegó a marcar un gol que terminó siendo anulado, además de desperdiciar una clara ocasión para hacer el quinto. Nico y Merino siguieron sumando minutos para recuperar sensaciones físicas, mientras que Fabián disfrutó de una segunda parte cómoda con el partido completamente controlado.

Las notas de España contra Arabia Saudí

Unai Simón: 6

Poco exigido, pero seguro cuando tuvo que intervenir.

Pedro Porro: 7

Constantes incorporaciones al ataque y sólido en defensa.

Cubarsí: 6

Partido tranquilo. Apenas sufrió ante los delanteros saudíes.

Laporte: 6

Jerarquía atrás y mejor estado físico que en el debut.

Cucurella: 7

Muy activo en ataque. Participó en la acción que acabó suponiendo el cuarto gol.

Rodri: 8

Volvió el jefe de España. Dio sentido al juego y elevó el nivel colectivo.

Pedri: 7,5

Siempre activo, ofreciéndose constantemente y participando en la circulación.

Dani Olmo: 7,5

Clave para dar fluidez al ataque y mejorar las transiciones.

Lamine Yamal: 9

Lo cambia todo. Gol, desequilibrio y sensación permanente de peligro.

Mikel Oyarzabal: 9

Dos goles y una asistencia en 45 minutos. Actuación sobresaliente.

Álex Baena: 7

Aprovechó la oportunidad. Mucha actividad y personalidad.

Yeremy Pino: 5,5

Entró con el partido resuelto y tuvo menos opciones de lucirse.

Mikel Merino: 5

Minutos importantes para seguir recuperando ritmo competitivo.

Nico Williams: 6

Cada vez más cerca de su mejor versión física.

Fabián Ruiz: 6

Cómodo con el encuentro completamente controlado.

Ferran Torres: 5,5

Muy participativo, aunque algo desacertado en la definición. Marcó un gol anulado.

Luis de la Fuente: 8

Acertó con los cambios respecto al debut y encontró la fórmula para que España recuperara su mejor versión. La apuesta por Lamine y una mayor presencia de juego interior transformaron completamente a la selección.