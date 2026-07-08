DIARIO DE MISTERCHIP

MisterChip lamenta que el Mundial se haya convertido en una "mini Eurocopa": "Muy mala noticia para el fútbol de selecciones"

MisterChip hace en su Diario del Mundial una reflexión de lo que va de torneo, una vez que han concluido los octavos de final.

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ondacero.es

Madrid |

MisterChip lamenta que el Mundial se haya convertido en una "mini Eurocopa": "Muy mala noticia para el fútbol de selecciones"

Terminados los octavos de final, la recta final del Mundial 2026 va cogiendo forma y el cuadro se encuentra cada vez más definido. Francia-Marruecos, España-Bélgica, Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza serán los duelos de cuartos, con una marca presencia europea, salvo Marruecos y Argentina.

Precisamente, MisterChip lamenta que la cita mundialista se haya convertido en una "mini Eurocopa", pese a lo que apuntaba el torneo en sus primeros compases. "Tenemos seis selecciones europeas y he dudado porque de los 26 convocados de Marruecos, 18 han nacido en Europa. Lamentablemente, se ha convertido en una mini Eurocopa y me parece muy mala noticia para el fútbol de selecciones", señala MisterChip.

La "desigualdad" entre Europa y el mundo, pese al inicio del Mundial

"Llevamos décadas viendo una enorme desigualdad entre los clubes europeos y el resto del mundo. Tiene que haber igualdad, diversidad, la había habido en la primera fase, donde hemos visto cosas increíbles y resultados sorprendentes pero, avanzando el torneo, las cosas se han ido asentando y hemos llegado a esta situación", relata MisterChip.

Y eso que Argentina rozó la sorpresa negativa, ya que tuvo que tirar de "remontada histórica" ante Egipto. De perder 0-2 en el 78' a ganar en apenas 12 minutos, con Messi como líder, y con Enzo Fernando anotando el gol 3.000 de la historia de la Copa del Mundo.

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