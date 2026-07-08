MisterChip lamenta que el Mundial se haya convertido en una "mini Eurocopa": "Muy mala noticia para el fútbol de selecciones"

Terminados los octavos de final, la recta final del Mundial 2026 va cogiendo forma y el cuadro se encuentra cada vez más definido. Francia-Marruecos, España-Bélgica, Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza serán los duelos de cuartos, con una marca presencia europea, salvo Marruecos y Argentina.

Precisamente, MisterChip lamenta que la cita mundialista se haya convertido en una "mini Eurocopa", pese a lo que apuntaba el torneo en sus primeros compases. "Tenemos seis selecciones europeas y he dudado porque de los 26 convocados de Marruecos, 18 han nacido en Europa. Lamentablemente, se ha convertido en una mini Eurocopa y me parece muy mala noticia para el fútbol de selecciones", señala MisterChip.

La "desigualdad" entre Europa y el mundo, pese al inicio del Mundial

"Llevamos décadas viendo una enorme desigualdad entre los clubes europeos y el resto del mundo. Tiene que haber igualdad, diversidad, la había habido en la primera fase, donde hemos visto cosas increíbles y resultados sorprendentes pero, avanzando el torneo, las cosas se han ido asentando y hemos llegado a esta situación", relata MisterChip.

Y eso que Argentina rozó la sorpresa negativa, ya que tuvo que tirar de "remontada histórica" ante Egipto. De perder 0-2 en el 78' a ganar en apenas 12 minutos, con Messi como líder, y con Enzo Fernando anotando el gol 3.000 de la historia de la Copa del Mundo.