Karanka no cierra la puerta a que Lamine Yamal pueda estar ante Cabo Verde: "Se están cumpliendo los procesos"

La selección española llegó hace unos días a Chattanooga (Estados Unidos), lugar donde vivirá durante la primera fase del Mundial y desde donde prepara el debut ante Cabo Verde con la duda de si podrá contar o no con los futbolistas lesionados.

Las miradas están puestas en cómo avanza la recuperación de un Lamine Yamal llamado a liderar a España en su pelea por la segunda estrella, y desde la RFEF no cierran la puerta a que el joven extremo del Barça pueda estar disponible ya en el debut ante Cabo Verde.

"Tanto él, como Nico (Williams), como Víctor (Muñoz), están entrenando muy bien (…) Se están cumpliendo los procesos y los doctores y De la Fuente son los que tienen que decidir", explica en Radioestadio Noche el director de fútbol de la RFEF, Aitor Karanka.

Y es que, aunque sobre el papel, el debut ante Cabo Verde pueda parecer un partido sencillo para una de las favoritas al título como es la selección española, desde la RFEF no se fían y prefieren ir con los pies en suelo.

"Antes que la final está Cabo Verde, si no empiezas bien desde el principio es imposible llegar a la final", cuenta un Karanka que asegura que en este tipo de torneos "cualquier despiste te puede cambiar el partido". "El mayor hándicap es que cualquier momento malo durante un partido te puede dejar fuera", explica.

Elogios a De la Fuente

Será el primer Mundial para Luis de la Fuente como entrenador de la selección española, aunque el técnico riojano cuenta ya con la confianza de todo el país gracias a los resultados logrados en las dos Nations League que ha disputado y, especialmente, en la pasada Eurocopa.

"Conoce a los jugadores, a sus parejas, a sus hijos, a sus padres... Esa naturalidad y esa normalidad hace que todo el mundo compartamos sus decisiones (…) Al final ves que las decisiones que toma van teniendo efecto (…) Veo la admiración con la que le tratan los jugadores, lo que le quiere la gente... Es un referente para mucha gente", explica Karanka sobre el seleccionador.

La llegada de Mourinho al Real Madrid

También habla Karanka en Radioestadio Noche sobre José Mourinho, a punto de volver a aterrizar en el Real Madrid. Y es que el director de fútbol de la selección ya fue asistente del portugués en su primera etapa en el equipo blanco y mantiene desde entonces una gran relación con él.

"He hablado con él. Está contento e ilusionado. Muchísimo", explica sobre el que será nuevo entrenador del Madrid en los próximos días.

Sobre aquella etapa, Karanka recuerda que "los jugadores en aquel momento lo daban todo" y estaban convencidos con el entrenador. "Hubo que competir con aquel Barça, pero se vio que el Madrid volvió a competir (...) Los tiempos han cambiado y estoy seguro de que va a tratar de sacar lo máximo de los jugadores y volver al Madrid para ganar títulos", sentencia.