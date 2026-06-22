Julián Álvarez pide al Atlético de Madrid que le deje salir: "Lo mejor para todos es un traspaso"

Tras la victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria, que ha supuesto la clasificación matemática de la selección albiceleste para dieciseisavos del Mundial 2026, Julián Álvarez ha puesto todos los focos en él tras afirmar que su intención es salir del Atlético de Madrid: "Hablé con el club, lo mejor para todos es un traspaso".

El delantero argentino ha asegurado en unas declaraciones a ESPN que ha hablado con el club. "No puedo esconderme, ni actuar como si no quisiera ser claro, intento ser honesto", ha expresado tras asegurar que irse del club colchonero es "lo mejor". "Quiero cumplir mi sueño", ha añadido.

El futbolista colchonero lleva desde hace varios meses en el foco mediático por el interés del FC Barcelona en hacerse con sus servicios, un interés al que hace unas semanas se habría unido el Real Madrid, que confirmó haber ofrecido 150 millones de euros a un Atlético de Madrid que se remite en todo momento a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

El argentino llegó en el verano de 2024 procedente del Manchester City inglés al equipo rojiblanco, con el que tuvo una brillante primera temporada, mientras que en la segunda que concluyó a finales del pasado mes de mayo no estuvo tan acertado y sus cifras goleadoras bajaron sensiblemente con tan sólo ocho goles en LaLiga EA Sports.