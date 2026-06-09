Los jugadores de España con más partidos en un Mundial

Ya quedan muy pocos días para que arranque el Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, y la expectación no hace más que crecer. Con la lista de los 26 jugadores convocados por Luis de la Fuente ya sobre la mesa, la selección española se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia de las citas mundialistas.

La vigente campeona de Europa está a punto de iniciar su andadura en el torneo de selecciones más prestigioso de todos, con intención de replicar el resultado obtenido por aquella selección gloriosa que en el año 2010 logró alzarse con el trofeo.

Ante el inminente debut mundialista de una plantilla plagada de jóvenes, se hace imposible no mirar al pasado con cariño y nostalgia. Este relevo generacional vuelve a recordarnos a la selección que en Sudáfrica logró conquistar el trofeo tras disputar esos siete encuentros que comprenden desde la fase de grupos hasta la final mundialista.

Para volver a repetir esta hazaña, España deberá disputar los ocho partidos que abarcan desde la fase de grupos hasta la final, una importante suma de encuentros que nos hace plantearnos la siguiente cuestión: ¿Quiénes son los jugadores de España con más partidos disputados en la historia de los Mundiales?

Un top-10 repleto de campeones del mundo

En primera posición encontramos un empate entre tres de los protagonistas que se encargaron de traer la Copa del Mundo a España hace ya casi 16 años. El primero de los nombres que encabeza este listado con 17 encuentros disputados en esta competición es nada más y nada menos que el guardameta Iker Casillas.

Protagonista en la participación más importante de la historia de la Selección española, el de Móstoles debutó en el Mundial de Corea y Japón de 2002 con tan solo 21 años, arrancando su historia mundialista con cinco partidos disputados.

En Alemania 2006 la selección cayó en octavos de final, por lo que Casillas disputó tres partidos (no jugó el tercero de la fase de grupos al estar España ya clasificada). En Sudáfrica lograría disputar los siete encuentros hasta la final, siendo indispensable para la selección: no encajó ni un solo gol en todos los partidos de eliminatoria, y para el recuerdo quedará siempre la parada a Robben en la final.

Tan solo llegó a encajar dos goles en toda la competición, una marca que comparte con Fabien Barthez en el Mundial de Fancia en 1998 y con Gianluigi Buffon con Italia en la cita del año 2006.

Finalmente, en la desastrosa participación de La Roja en Brasil 2014, tan solo disputaría dos de los tres encuentros pertenecientes a la fase de grupos, con siete goles encajados. Al igual que ocurría en Alemania, no llegó a disputar el tercer encuentro de esta fase, aunque por razones totalmente contrarias tras estar matemáticamente eliminados.

En la misma situación que Casillas se encuentra su antiguo compañero de club y Selección Sergio Ramos, quien también disputó cuatro Copas del Mundo con España, llegando a jugar un total de 17 partidos.

El camero participó en tres partidos del Mundial de Alemania 2006, los siete que culminaron con la consecución de la primera y única estrella en Sudáfrica 2010, los tres partidos que se disputaron en Brasil 2014 y los cuatro que la selección completó en Rusia 2018 hasta ser eliminada por la anfitriona en octavos.

El tercer nombre que se cuela en lo más alto de esta clasificación es el del centrocampista Sergio Busquets, quien debutó en la España de Sudáfrica con tan solo 22 años, disputó los siete encuentros y acabó alzando la Copa del Mundo.

El talentoso mediocentro de la selección continuaría su andadura internacional con dos partidos disputados en Brasil 2014. Posteriormente, participó en los cuatro partidos que la selección llegó a jugar en Rusia 2018 y también estuvo presente en el último Mundial de Catar 2022, en el que también jugó los cuatro partidos que la Selección completó hasta caer en octavos de final ante Marruecos.

En el cuarto puesto irrumpe una leyenda: Zubizarreta

Rompiendo el dominio de los jugadores de Sudáfrica 2010 aparece otro histórico portero como Antoni Zubizarreta, quien ha llegado a acumular hasta 16 participaciones en la Copa del Mundo. En una época en la que la selección no lograba pasar de cuartos de final, el arquero marcó toda una época.

Su debut mundialista se produjo en México 1986, con cinco partidos disputados hasta la eliminación de la selección en cuartos de final ante Bélgica en tanda de penaltis. Posteriormente disputaría los cuatro partidos de la selección en la cita de Italia en 1990 hasta ser eliminada por la extinta Yugoslavia en la ronda de octavos de final, al igual que ocurriría en Estados Unidos 1994 donde caería ante Italia en cuartos de final.

La última participación fue en Francia 1998, en la que la selección no logró pasar de la fase de grupos, por lo que tan solo disputó tres encuentros. Zubizarreta llegó a sumar un total de 16 encuentros mundialistas disputados, una cifra inédita para los futbolistas previos a la generación de Sudáfrica del 2010.

Xavi Hernández completa el top-5 con 15 participaciones mundialistas

Considerado como uno de los mejores centrocampistas de la selección española y de la historia, Xavi Hernández completa el top de los cinco futbolistas españoles con más participaciones en la historia de los mundiales.

Debutó en la Copa del Mundo de Corea y Japón en el año 2002 al igual que Íker Casillas, por lo que acudió a la cita del año 2010 en Sudáfrica casi como uno de los veteranos de aquel equipo.

Como pasó con el guardameta, Xavi también disputó tres de los cuatro encuentros que la selección completó aquel año, para luego sumar otras cuatro participaciones en Alemania 2006 y sumar esos siete encuentros que acabaron con la Copa del Mundo en España.

Finalmente, en Brasil 2014 tan solo disputó un único encuentro, el de la goleada recibida ante Holanda por 4 goles a 1, en el que sería su último partido con la selección española, completando así esas quince participaciones mundialistas,

Completan la lista de los diez futbolistas con mayor número de participaciones mundialistas tres de los artífices de la mayor hazaña en la historia de la Selección con 14 partidos: Andrés Iniesta (presente en cuatro mundiales) Carles Puyol (tres) y Fernando Torres (tres).

En novena posición aparece Xabi Alonso, con trece partidos disputados a lo largo de tres mundiales, y en la posición número diez encontramos cinco nombres empatados a doce participaciones: Fernando Hierro, Julio Salinas, Luis Enrique, Gerard Piqué y David Villa.