Las increíbles coincidencias entre el gol de Iniesta y el de Ferrán Torres en la final del Mundial

Ferrán Torres llenó de alegría a un país entero. Su tanto en el minuto 106 de partido le dio la segunda estrella a España después de 16 años de sequía, malos resultados y decepciones. El delantero valenciano entró en la segunda mitad para tratar de revolucionar el partido a nivel ofensivo en busca del tanto que abriera el marcador. Y así fue.

Un zurdazo desde el interior del área para batir al Dibu Martínez, que estaba inconmensurable en todo el encuentro. Un disparo imposible para poner a España de nuevo en el mapa mundial. Un gol que suponía la segunda Copa del Mundo para la selección española de fútbol.

Pero no queda ahí. Y es que el tanto, como si de magia se tratara, guarda multitud de coincidencias con el gol de Iniesta en la final del Mundial de 2010. Puede parecer mentira, pero lo cierto es que ambos goles son tan idénticos en muchos aspectos que parece que todo estaba escrito.

Las coincidencias entre el gol de Iniesta y el de Ferrán

Johannesburgo y Nueva York. Las dos ciudades que vieron coronar a España en lo más alto del mundo del fútbol. Los goles de Iniesta y Ferrán Torres bordaron las dos estrellas de la selección española en el pecho. Y a pesar de que se trata de partidos distintos, ante rivales distintos y en fechas distintas, los dos goles son un calco.

En primer lugar, el tanto llega en la segunda parte de la prórroga, aunque en minutos distintos. Pero más allá de ello, el inicio y el final de ambas jugadas son exactamente idénticas sobre el campo. Por un lado, el inicio de todo parte de un pase de un jugador con pelo largo. En 2010, fue Puyol quien inició la jugada del tanto, mientras que en 2026 fue Cucurella.

Otra de las coincidencias es el número de pases que hay entre el inicio y el final. Son siete pases en ambos goles hasta el disparo de los dos futbolistas de la selección, algo que empieza a llamar la atención. Sin embargo, el colofón a esta serie de coincidencias es el tiempo exacto que tarda el equipo en marcar el gol. Desde que se recupera el balón hasta que se finaliza con el disparo entrando en la portería pasan exactamente 26 segundos, lo que invita a pensar que no se trata de una coincidencia sino de algo que estaba destinado a ocurrir.

Ferrán e Iniesta, dos leyendas de España

Ferrán Torres y Andrés Iniesta ya son historia del país. Los dos futbolistas propiciaron que España se proclamara campeona del mundo, algo que difícilmente podrá olvidarse con el paso de los años. Durante 16 años, Iniesta ha sido recordado como el héroe de la selección española en 2010. Más allá de su gran actuación durante todo el campeonato, el mediocentro fue capaz de anotar el único tanto de la final ante Países Bajos.

Algo muy parecido ocurre con Ferrán. Pese a que no ha sido el mejor Mundial para el valenciano, su fé y su coraje para sobreponerse a la adversidad será recordada como una historia de superación. En el encuentro ante Arabia Saudí, con 4-0 a favor de España, Ferrán anotó el quinto del partido. No era un gol más. Él sabía que necesitaba esa alegría para crecer en confianza, pero acabó siendo anulado. Para sí mismo, el delantero pedía "por favor" que el gol fuera otorgado, pero no acabó siéndolo, dejando una imagen que recorrió las redes.

Sin embargo, el destino le tenía preparado lo mejor. Un 19 de julio, Ferrán marcaba el gol más importante de su carrera, dejando atrás los malos momentos durante el campeonato.