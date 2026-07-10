El impresionante parecido de una modelo rusa con el noruego Erling Haaland se hace viral

Mientras la estrella del fútbol noruego, Erling Haaland, brilla en la Copa Mundial de la FIFA 2026, su doble femenina rusa está causando sensación en las redes sociales. La modelo rusa Anastasia Kostromitina se ha hecho famosa en Instagram gracias a sus vídeos en los que imita a Haaland. Uno de los clips más vistos acaba de alcanzar los 110 millones de reproducciones y más de 5 millones de likes.

Kostromitina, de 24 años, modelo de la agencia "MOTION" de Moscú, ha reconocido en declaraciones a la agencia Reuters que nunca le ha interesado el fútbol, pero que fue una amiga quien se dio cuenta del parecido que guardaba con el futbolista noruego.

Al principio, los comentarios no le gustaron nada a Kostromitina. "No podía entender por qué me comparaban con un futbolista masculino", asegura. La aceptación llegó más tarde y ahora Kostromitina se lo toma con sentido del humor e incluso lo utiliza como herramienta para impulsar su carrera, ya que muchas marcas hacen cola para trabajar con ella como modelo.

La modelo dice que espera que a Haaland le gusten sus vídeos, pero su mayor deseo es hacerse una selfie con la estrella del fútbol noruego. Pero además de la fama en Internet y el éxito como modelo, Kostromitina ha adoptado una nueva afición: ver partidos de fútbol.

Según ha indicado, tiene claro que apoyará a la selección noruega. El país escandinavo, que no se clasificaba para una repesca de la Copa del Mundo desde el torneo de 1998 celebrado en Francia, se enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final de la actual Copa del Mundo el sábado 11 de julio a las 21:00 GMT