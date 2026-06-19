Godín, sobre Julián Álvarez: "Ojalá se quede, pero en el Atlético hay que querer quedarse"

Diego Godín, leyenda del fútbol uruguayo y del Atlético de Madrid, atendió a Onda Cero en Miami durante el Mundial 2026. El excentral, que disputó cuatro Copas del Mundo con Uruguay y fue uno de los grandes capitanes de la historia rojiblanca, analizó la actualidad del Atlético, el futuro de Julián Álvarez y el desarrollo de un Mundial que, a su juicio, está siendo mucho más igualado de lo esperado.

Preguntado por la situación del delantero argentino, Godín dejó claro que le gustaría verle continuar en el conjunto de Diego Simeone, aunque quiso destacar una idea que considera fundamental en la cultura del club. "Lo dijo Fernando Torres el otro día. En el Atlético hay que querer quedarse. No quedarse, querer quedarse", explicó el uruguayo.

Sobre Julián Álvarez, añadió: "Ojalá que Julián se quede. Ojalá. No sé qué va a pasar, pero ojalá quiera quedarse". Además, destacó la dificultad de encontrar un futbolista de su nivel en el mercado actual. "Es un grandísimo jugador. Salir a buscar un jugador como Julián hoy no hay. No sé por qué dinero se puede hacer".

España, Uruguay y un Mundial muy abierto

Más allá de la actualidad rojiblanca, el charrúa analizó el arranque del Mundial y la situación del Grupo H, en el que están encuadradas España y Uruguay.

Después de los empates de ambas selecciones en la primera jornada, Godín cree que el grupo sigue completamente abierto y confía en que el último encuentro entre españoles y uruguayos sirva para decidir las posiciones finales.

"Ojalá Uruguay gane el siguiente partido. Lo que hemos visto hasta ahora es que está todo muy parejo y muy competitivo. Está siendo un gran Mundial y no hay nada fácil para nadie. Ojalá lleguemos al último partido definiendo quién es primero y quién es segundo", afirmó.

Sobre el debut de España frente a Cabo Verde, evitó las críticas excesivas que se han escuchado en algunos sectores. "No hablaría de decepción. Yo a España la vi como siempre. Es verdad que por momentos el juego fue lento y previsible, pero los debuts mundialistas son difíciles. Hay nerviosismo, tensión y también hay que darle mucho mérito a Cabo Verde", señaló.

Godín destacó especialmente el trabajo táctico de la selección africana. "Vi a Cabo Verde muy organizado, ocupando bien los espacios, basculando rápido y siendo muy intenso. Dejó poco espacio para que España pudiera generar peligro".

Francia, la gran favorita

Con la experiencia de haber disputado cuatro Mundiales, Godín también se atrevió a elaborar su lista de candidatos al título. "Francia sigue siendo mi gran favorita. Tiene un plantelazo y recursos suficientes para cambiar un partido en cualquier momento y de cualquier manera", aseguró.

El uruguayo también mantiene su confianza en España pese al discreto estreno. "Siempre la puse entre mis favoritas. Si Lamine Yamal está bien físicamente, para mí es un jugador determinante".

Además, señaló a Argentina como una de las selecciones que más le han convencido en el arranque del torneo. "Por cómo arrancó, por el nivel que mostró y por el plantel que tiene, también puede ser una de las favoritas".

A sus 40 años, Godín sigue siendo una voz autorizada para hablar tanto del Atlético de Madrid como de los Mundiales. Y desde Miami dejó un mensaje que resume buena parte de la filosofía que marcó su carrera: el talento es importante, pero en el Atlético de Madrid hay algo que siempre ha estado por encima de todo, querer quedarse.